27 款「豐田汽車 DIY 紙模型」免費下載！從 1936 年到 2012 年各種車型隨你挑！

全世界絕大部份的國家人民都在疫情的影響下必須減少外出，但在家裡真的太無聊了該怎麼辦？日本汽車網站 GAZOO 就開放了 27 款的「豐田汽車紙模型」，讓喜歡汽車或熱愛手作紙模型的朋友，，

可以透過下載這些模型，打發一些待在家裡防疫的時光。

這些汽車紙模型包含 1936 年到 2012 年之間的車型，像是掀背車、小型貨車、SUV 休旅車、一般房車等，大部份的車型都有提供彩色與黑白兩種模型版本可選擇，因為汽車模型的組件較繁雜，難度較高，所以網站上還有提供組裝的說明書可以參考，雖然都是日文內容，但圖解的部份還是很有參考價值的，或也可以搭配 Google 翻譯來使用。

另外，網站上有提到，這些汽車的紙模型其實之前就已經有公開分享過，只是後來關閉了，而這次是因為疫情的關係才又再度開放讓大家下載，不確定會開放多久時間，所以如果有興趣製作的話，建議可以先將這些紙模型下載回來保存唷！

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網頁畫面：

開啟網頁後就可以看到依車型分類的紙模型，每個模型都有提供彩色、黑白與組裝說明可下載。

點擊想要下載版本就可以在網頁右上角選擇「下載」或「列印」。

組裝說明相當的詳細，雖然都是日文內容，但還是可以參考圖解說明的部份哦！