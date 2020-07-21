[限時免費] HOOK 簡潔輕巧的連鎖益智遊戲（iPhone, iPad）
「HOOK」是一款限時免費中的益智遊戲，無論畫面還是規則都設計的相當簡潔輕巧，即使沒有任何的遊戲教學，，
遊戲以關卡的方式來進行，在關卡中會有一些相互牽連的掛勾或線段，玩家在下手解鎖之前，必須先觀察它們之間的關係，並依照順序一一的按下按鈕收回掛勾或線段，將畫面清空即可過關。
背景搭配著令人沉靜平穩的環境音樂，有助於玩家冷靜思考。雖然遊戲沒有給玩家太多的壓力，但若不小心走錯一步，整個關卡就必須重來，前面已解鎖的部份就功虧一簣了，不過只要謹慎的進行，就能減少這個令人揪心的狀況囉！
遊戲約莫只有 50 個關卡，算是一款相當小巧的遊戲，喜歡益智遊戲的朋友，可以參考看看哦！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：HOOK
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Maciej Targoni
- 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
- 系統支援：iOS 8.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「HOOK」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
遊戲畫面：
開啟遊戲後，點擊黑色的按鈕即可進入第一關。
前面的關卡都很簡單，基本上線段都不會有交集，所以各自點擊按鈕回收線段即可過關。
接著就會開始遇到線段之間有所牽連的部份，此時就必須判斷要先回收誰，才能讓所有的線段順利清空。
除了「掛勾」會互相牽動外，後續也會出現如下圖的「交錯線段」，更需仔細觀察，才不會因為一步走錯而前功盡棄唷！
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