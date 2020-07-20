[限時免費] 「霓虹燈標誌 – iNeon」商店歡迎看板、告白、演唱會都好用！（iPhone, iPad）

「霓虹燈標誌 – iNeon」是一款電子看板程式，作用類似跑馬燈 App，只不過它的文字是靜態的，所以可以呈現的字數有限制，不過它的霓虹燈效果相當搶眼，無論是商店用來當做歡迎看板或是想用來跟心儀的對象告白、參加演唱會當做應緩手牌都很適合唷！

程式有提供 3 種英文字體可選擇，顏色的部份則可透過拖曳拉桿來調整，基本上就是紅橙黃綠藍靛紫七色之間的變化，顏色都十分好看而且亮眼至於看板可呈現多少的文字則會因字體與字母的寬度而有不同，但若使用中文的話，一排最多可顯示 4 個字，共可顯示 2 排。

目前「霓虹燈標誌 – iNeon」正在限時免費中，有需要的朋友可把握時間下載哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 霓虹燈標誌 – iNeon

霓虹燈標誌 – iNeon 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Gestoria Riola, SL

Gestoria Riola, SL 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 7.0 以上

iOS 7.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「iNeon」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝

使用方法：

第1步 開啟程式可看到預設的 Welcome 畫面，點擊任一處即可進入編輯

第2步 有 3 種字體可選擇，拖曳 Color 拉桿即可調整霓虹燈的顏色最後按下「Done」即可查看顯示效果

第3步 無論顯示英文、中文或是結合表情符號都可以