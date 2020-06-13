LINE「匿名截圖」iOS、Android 雙平台皆可用！支援滾動對話長截圖、手繪、馬賽克

LINE 的對話視窗以往如果想要截圖，都只能使用手機的螢幕截圖功能，擷取單一個螢幕長度的畫面，，

其實 LINE 的截圖功能之前早在 iOS 版本就有提供，而 Android 版本目前也已經支援使用了，所以就正式來把這個功能介紹給大家。操作方式很簡單，只要在對話視窗中任一個對話上長按就可以看到「截圖」的功能按鈕，點下去之後，就可以選擇要截圖的範圍，在選取範圍時，可上下拖動對話內容，想截多長就可以截多長。但為了方便閱讀，建議還是不要過長。

除了可長截圖外，還能加上「匿名處理」，之前在 iOS 版本時，用來匿名的頭像選擇性比較少，現在則加入了像是火箭、海豹、蜜蜂、蘋果、梨子、冰棒……等更多不同的圖案，讓對話截圖更多了幾分可愛度。

由於長截圖無法跳過選取範圍內的所有對話，如果中間有部份對話不方便分享的話，還可使用「畫筆」功能直接塗抹遮蓋，超人性化的啦！之後有需要截圖時，就可嘗試看看這個有點新又不會太新的功能囉！

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Android 版本使用方法：

第1步 開啟想要截圖的對話視窗，並在任一個對話上「長按」，就可在功能選單最下方看到「截圖」功能。

第2步 點擊想要截圖的對話範圍，可上下滑動選擇更大範圍的對話，若發現選錯了，可點擊右上角的「重設」重新選取。

第3步 選好範圍後，可再使用下方的「匿名處理」，即會自動使用可愛的頭像與名稱取代對話紀錄中的所有好友頭像與名稱。

第4步 重覆「解除匿名」與「匿名處理」的動作，每回都會套用不同的頭像與名稱。選定後，點擊「截圖」即可選擇儲存或直接分享。有需要的話，可以再點入「畫筆」手動繪製重點或將不方便分享的內容直接塗抹蓋掉。

iOS 版本使用方法：

第1步 iOS 版本的操作方式基本上與 Android 差不多，只是選單長的比較不一樣而已。一樣在任一個對話上「長按」，即可在選單中找到「截圖」。

第2步 接著點擊設定想要截圖的範圍後，一樣可使用「匿名處理」。

第3步 點擊「截圖」即可選擇分享或儲存。點入「畫筆」則可手繪圖畫或是將不方便分享的部份內容塗抹遮蓋。