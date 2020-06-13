「Kids Nurie」日本可愛著色圖免費下載，超過 600 張讓你畫免驚！

家裡有愛著色的小朋友嗎？著色本一本接一本的買，一整本圖案還不見得小朋友全都喜歡，不如打開「Kids Nurie」這個日本著色圖網站，有超過 600 張各式各樣的著色圖展開來隨你挑，小朋友喜歡的再下載，也不會造成不必要的浪費！省了荷包，地球上的大樹們也會給你感謝！

著色圖有相當多不同的種類，有專為女孩準備的公主、婚禮風，也有給男孩的海賊/藏寶圖、恐龍系列，還有具功能性的著色圖，像是月曆、卡片、信紙等可以畫完再拿來使用的圖案主題，另外就是一般與節日相關的圖案或動物、食物、昆蟲……等分類

所有的著色圖皆可免費下載，個人、公司或任何團體都在免費使用的範圍之中，不過仍有些使用的規範，可在網站的「ご利用規約」中查看相關的說明，但基本上個人使用、不做商業販售行為肯定是沒問題的囉！需要的朋友請盡情的取用吧！

 

網頁畫面：

因為是日本網站，所以打開滿滿的都是日文，但沒有關係，Google 翻譯雖然硬把 video 翻成視頻，但網頁翻譯還是可以勉強用一下（咦？）。

 

往下拉一些，就可以看到著色圖的分類，使用 Google 網頁翻譯成中文後，就可以大致了解每個分類是什麼內容囉！

 

點入分類即可看到所有相關的著色圖，這時就可以請小朋友來看看，喜歡哪一張，點它的名稱就可以看大圖

 

在大圖畫面點擊右下角的按鈕，就可以開啟 PDF 檔，將檔案列印出來就可以開始著色了

 

最後更新：06-13, 2020 下午 4:25

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