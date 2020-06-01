Emolog 可記錄心情的動態表情符號日記本（iPhone, Android）

人的情緒總是變化萬千，時而開心、時而難過、時而生氣、時而緊張，每種情緒又有各種不同的層級之分，，

你是否好奇自己的情緒變化呢？利用「Emolog」就可以幫自己把每天的心情記錄下來唷！

「Emolog」可以單純用一個可愛的動態表情來記錄當日的心情，若想做更深入的記錄則可再加入文字描述，字數沒有特別限制，所以很適合做為日記本使用唷！想要加強隱私保護的話，可設定 4 位數密碼，每回開啟程式時都必須輸入密碼才能進入。

而程式除了可以簡單記錄單日的心情外，還有個統計的功能，使用幾天、幾週或一個月之後，就能透過統計來查看這段期間內自己的情緒變化，開心的多還是難過的多，對於調整心情上會有蠻好的幫助哦！有時候我們就是欠缺一個說實話的朋友，不如就讓每天記下的心情成為那個可在日後點醒自己的好幫手吧！

程式提供 30 天的免費試用，之後可付費延長使用天數，追蹤開發者的 IG 可獲得 7 天的使用權，或也可以看廣告來取得更多天數。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Emolog

Emolog 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Emolog

Emolog 官方網站： https://emolog-a6367.web.app/

https://emolog-a6367.web.app/ 軟體性質： 30 天免費試用

30 天免費試用 系統支援： iOS 11.3 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 11.3 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 初次進入程式需點擊「Agree and start」。接著即可進入日曆畫面，點入當天的日期。

第2步 依自己當日總結的心情，選擇一個對應的動態表情符號吧！表情符號有 30 多種可選擇。選擇後，按下「Done」。

第3步 若想再寫些什麼，就可以在下方寫上標題與內文，寫完後按下「Done」即可保存。只想簡單記錄情緒的話，選好表情後，點擊左上角的「←」即可。

第4步 當記錄了一段時間後，就可以點擊右上角的「圖表」查看這段時間，哪一種情緒最多？是過的超開心還是普通開心，如果是難過的多，就可以好好思考為什麼要讓自己的日子過得那麼難過了。

第5步 點入「Setting」可設定每日提醒時間，若想要提高保密性則可點入「Lock Screen」設定 4 位數密碼，之後進入程式就必須輸入密碼。但要小心的是若忘了密碼就沒得救了哦！因為程式目前沒有備份的功能，移除程式後所有記錄也會同步消失的！

第6步 點入「Please add a pass!」可在上方看到還可使用的時間，加入 IG 可獲得 7 天、每看一次廣告可再增加 1 天。或者也可參考下方的付費方案。