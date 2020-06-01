Emolog 可記錄心情的動態表情符號日記本（iPhone, Android）

人的情緒總是變化萬千，時而開心、時而難過、時而生氣、時而緊張，每種情緒又有各種不同的層級之分，，

你是否好奇自己的情緒變化呢？利用「Emolog」就可以幫自己把每天的心情記錄下來唷！

「Emolog」可以單純用一個可愛的動態表情來記錄當日的心情，若想做更深入的記錄則可再加入文字描述，字數沒有特別限制，所以很適合做為日記本使用唷！想要加強隱私保護的話，可設定 4 位數密碼，每回開啟程式時都必須輸入密碼才能進入。

而程式除了可以簡單記錄單日的心情外，還有個統計的功能，使用幾天、幾週或一個月之後，就能透過統計來查看這段期間內自己的情緒變化，開心的多還是難過的多，對於調整心情上會有蠻好的幫助哦！有時候我們就是欠缺一個說實話的朋友，不如就讓每天記下的心情成為那個可在日後點醒自己的好幫手吧！

程式提供 30 天的免費試用，之後可付費延長使用天數，追蹤開發者的 IG 可獲得 7 天的使用權，或也可以看廣告來取得更多天數。

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Emolog
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Emolog
  • 官方網站：https://emolog-a6367.web.app/
  • 軟體性質：30 天免費試用
  • 系統支援：iOS 11.3 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

使用方法：

第1步 初次進入程式需點擊「Agree and start」。接著即可進入日曆畫面，點入當天的日期。

 

第2步 依自己當日總結的心情，選擇一個對應的動態表情符號吧！表情符號有 30 多種可選擇。選擇後，按下「Done」。

 

第3步 若想再寫些什麼，就可以在下方寫上標題與內文，寫完後按下「Done」即可保存。只想簡單記錄情緒的話，選好表情後，點擊左上角的「←」即可。

 

第4步 當記錄了一段時間後，就可以點擊右上角的「圖表」查看這段時間，哪一種情緒最多？是過的超開心還是普通開心，如果是難過的多，就可以好好思考為什麼要讓自己的日子過得那麼難過了。

 

第5步 點入「Setting」可設定每日提醒時間，若想要提高保密性則可點入「Lock Screen」設定 4 位數密碼，之後進入程式就必須輸入密碼。但要小心的是若忘了密碼就沒得救了哦！因為程式目前沒有備份的功能，移除程式後所有記錄也會同步消失的！

 

第6步 點入「Please add a pass!」可在上方看到還可使用的時間，加入 IG 可獲得 7 天、每看一次廣告可再增加 1 天。或者也可參考下方的付費方案。

 

最後更新：06-01, 2020 下午 12:49

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板