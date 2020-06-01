「格雷迪跳跳島」結合放置、方塊拼圖、合併升級的趣味益智遊戲（iPhone, Android）

「格雷迪跳跳島」是一款情境設定蠻特別的益智遊戲，在這世界裡的一些小島上，住滿了迷你的小跳蚤，，

但這些跳蚤必須與「格雷迪」共存，而「格雷迪」又是什麼呢？縱使在最初等級比較像是某些建築物，但當升至一定級數時，他們看起來就像是各種奇形怪狀的毛毛蟲。

而說到這兒，玩家在這款遊戲中，到底要做什麼事呢？我們的任務就是要將格雷迪擺放到小島上，透過提高跳蚤的數量來產出更多的金幣，然後再拿金幣來購買更多的格雷迪，再透過合併升級格雷迪，來增加更多的跳蚤數與金幣產出量！以此無限循環。

但要將格雷迪擺放到小島上可不是隨便擺擺就能交差了事，這個小島上以格子來劃分空間，必須將各種形狀的格雷迪擺放在適當的位置，就像在玩方塊拼圖一樣，若能成功的將小島填滿，就能加倍提高金幣的產出量唷！

遊戲目前看來是有規劃三座不同的島嶼，達到一定等級就會陸續解鎖，而格雷迪的等級則共有 100 級！等級越高收入就越高，不過有玩家表示，大概 15、16 級開始的格雷迪就會長得太像蟲，但其實遊戲的畫風不會真的讓蟲蟲們長的太可怕啦！現實世界也怕蟲的我，是覺得還 OK，懼怕蟲蟲的玩家就請衡量自己的接受度囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：格雷迪跳跳島
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Outbox SRL
  • 官方網站：http://www.pomelogames.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

遊戲在一開始時會帶著玩家走一遍玩法，雖然可能會有點小疑惑，但馬上就能理解囉！

 

首先，我們要先在右下角買兩個格雷迪，每次買的格雷迪形狀都可能不同。

 

接著，就可以將兩個同等級的格雷迪合併升級。升級後的格雷迪外觀質感與造形相同，但形狀還是會有不同的變化。

 

再來，將合併後的格雷迪拖曳擺放到小島上吧！擺上後，跳蚤們就開始活躍了！同時也會開始產出金幣。格雷迪的等級越高，收入就會越多，在右上角就能看到目前的產出速度。

 

為了更適當的擺放格雷迪，還可以點擊旋轉，改變不同的方向。

 

將小島全部填滿的話，就能加倍產出量。小島上的格雷迪是可以不斷拿下來更換的，就儘可能的放上更高等級的格雷迪吧！

 

遊戲中也有設計一些任務，達成的話就能獲得額外的獎勵。

 

在下方可查看「地圖」，另外兩個小島需待格雷迪升級到一定程度才會解鎖。在「商店」裡則可選擇購買各種不同等級的格雷迪。

 

現在就開始努力的升級格雷迪吧！在你離開小島的時候，跳蚤們還是會努力工作幫你賺錢唷！

 

最後更新：06-01, 2020 上午 11:55

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