好想出國嗎？打開 Outside Simulator 用眼睛、耳朵帶「心」去旅行！

在台灣只要維持好社交距離、戴好口罩，基本上還是可以在國內旅行，趁機好好的認識一下台灣各地美麗的風景，，

但如果真的很懷念出國的感覺，可以考慮打開「Outside Simulator」這個網站，選擇一個想去的地方，戴上耳機就能跟著攝影師的腳步一起四處遊走。

「Outside Simulator」中收錄包含法國的尼斯、巴黎，美國紐約、舊金山、洛杉磯，巴西的里約熱內盧、英國倫敦、新加坡、瑞士、日本東京、西班牙……等 16 個國家城巿的實際動態場景。

點開就可以看到該城巿的各種樣貌，並保留有錄影當下的各種環境音效，人聲喧鬧、車流聲、鳥叫聲、風聲、海浪拍打聲、步行等聲音，不盯著畫面看，單純當做環境音效來聽也很不錯哦！

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網站名稱： Outside Simulator

Outside Simulator 網站網址：https://outsidesimulator.com/

網站畫面：

開啟網站就能看到 16 個國家城巿列表，選擇一個想去神遊的地方吧！

點開即可看到實景影片，跟著攝影師的腳步一起遊覽、欣賞美景，可以的話戴上耳機可以更身歷其境哦！在右上方可點擊「NEXT LOCATION」可隨機切換下一個地點，點擊「OPEN FULL SCREEN」可展開為全螢幕。