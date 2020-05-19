1.5 公尺的安全社交距離感覺好虛幻？換算成 1.7 支的光劍、7.6 台 Switch 會不會更好量距離？

武漢肺炎病毒在全世界肆虐，許多國家的確診數、死亡數都仍然在向上攀升，雖然台灣目前相對安全，，

但人與人之間還是要記得保持安全的社交距離，無法保持的話則必須戴上口罩來保護彼此的健康。

而經過疫情中心不斷的宣導，我們都知道室內需保持 1.5 公尺、室外 1 公尺的社交距離，但這數字是不是感覺好虛幻呢？就有國外網友製作了一個專門用來換算距離的工具—「6 Feet Calculator」，結合各種生活中常見物品來進行換算，讓大家可以更容易保持安全的社交距離。

6 Feet 大概是 1.8 公尺，在該網站中只要按個按鈕就能隨機用像是比薩盒、雞蛋盒、長傘、筆電、星巴克咖啡杯、衣架等生活周遭可能出現的物品來進行換算，甚至還有電影裡才會出現的光劍或是現在很熱門的 Switch 遊戲機，比起單純的數字距離，告訴你要保持 1.7 支光劍或 6 瓶紅酒、7.6 台 Switch 的距離，會不會更容易判斷呢？

這樣的換算雖然好像有點鬧，但不得不說還挺能加強記憶的，如果身邊有朋友對距離的判斷有困難的話，不妨提供這個方式給他吧！

繼續閱讀

 

網站畫面：

開啟網站後，點擊「Show me something!」。

 

就可以看到下方利用各種物品換算的 6 feet 距離，出現的物品都是隨機的。

 

不過，有時候會用太小的東西來換算，其實不實用啊！基本上數量超過 5 就不適合用來換算了，感覺很鬧～ XD

 

最後更新：05-19, 2020 上午 11:40

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板