[限時免費] Fill me up 看似不變卻變化多端的方塊拼圖遊戲（iPhone, iPad）

「Fill me up」是一款類似七巧板的方塊拼圖遊戲，關卡數共有 50 關，每 10 關會變換一次基底的形狀，，

玩家需利用各種不同形狀的方塊來填滿整個基底空間，成功填滿即可過關。

一開始的方塊雖然會有各種不同的形狀，不過基本上還是會維持像俄羅斯方塊常出現的那種四四方方的設計，但隨著關卡的進行，將會開始加入一些不同的排列連結或是帶有缺角的裁切形狀，讓難度越來越高。

即使是相同的基底形狀也會因為所使用的方塊造型不同而變化出各種排列組合，越玩越有挑戰性！遊戲搭配著電子音樂，並有六首開放讓玩家自由選擇，喜歡此類遊戲的朋友，可以來挑戰看看唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Fill me up – Block Fitting Puz

Fill me up – Block Fitting Puz 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Andrey Spencer

Andrey Spencer 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Fill me up」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

在關卡下方會放著一些方塊，拖曳就能擺放到上方的基底中，拖曳後就會再出現下一個方塊。

也可以先將方塊拖曳到左右兩側，就能將更多方塊顯現出來。一一將它們排入，完整填滿即可過關。

點擊「Menu」可在「Music」後方點擊循環切換不同的音樂，也可以點擊「Unmuted」選擇靜音。

隨著關卡的進行，每 10 關會變換一次基底的形狀，然後陸續會出現各種越來越特別的方塊造型，挑戰性更高！