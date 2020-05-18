「雞蛋計時器」想吃多熟的蛋，都可以幫你算準準！（Android）

水煮蛋有的人愛吃半熟的，那蛋黃滑嫩滑嫩的好美味，有的人則喜歡全熟的紮實口感，，

而無論你是哪一派的支持者，「雞蛋計時器」都可以幫助你抓準時機，煮出自己最愛的水煮蛋哦！

煮水煮蛋時，最重要的就是時間了！「雞蛋計時器」裡就幫大家簡單區分為三種熟度，分別是溏心蛋、半熟與全熟，只要依偏好的口感來選擇就可以自動算出需要烹煮的時長。

但還有一些因素會影響烹煮的時間，那就是雞蛋在下鍋之前的溫度，有時為了保持新鮮會把蛋放在冰箱裡，此時烹煮的時間就需要增加，還有雞蛋本身的大小也需要考量進去，這些在計時器裡也可以進行設定唷！

接著只要煮一鍋水，待水滾之後將雞蛋放入，就可以開始計時，時間到時撈起，就能獲得一顆完美熟度的水煮蛋囉！不過記得要另外準備冰水，將水煮蛋撈起後立即泡入冰水中，才能保留最完美的熟度哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 雞蛋計時器

雞蛋計時器 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： SimpleInnovation

SimpleInnovation 官方網站： https://www.simpleinnovation.us/egg-timer

https://www.simpleinnovation.us/egg-timer 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上版本

Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「雞蛋計時器」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 初次使用會有個簡單的說明，向左滑或點擊「下一個」看完它。

第2步 點擊「立即開始」後，就可以來設定雞蛋的狀態，包含是否是從冰箱拿出來的以及雞蛋的尺寸大小。（不過尺寸的判定有些主觀，就自己大概目測一下吧！）設定後按下「好」。

第3步 接著在上方選擇想要的熟度，溏心蛋是最不熟的，選擇後中間的雞蛋圖示也會跟著變化，讓你參考唷！做完所有的設定後，煮一鍋水，水滾後下蛋，再按下「開始」。

第4步 當時間到時就會震動加響鈴通知，此時就可以熄火將水煮蛋撈起，建議立即泡入冰水當中才能維持最佳熟度唷！