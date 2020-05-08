[限時免費] LightApp 背光照、背光影片救星（iPhone, iPad）

人生中我們所拍下的無數照片中，總會有幾張是背光照，背景過曝而主要人物卻漆黑一片，，

雖然看起來也許會有另一種意境，但許多的細節都被埋藏在過度曝光與黑暗之中，如果想要調整一下又不會使用修圖軟體，只要下載「LightApp」就能幫你輕鬆修圖唷！

它透過 AI 技術可模擬人造光，在照片中局部照亮特定的區域，讓黑暗的部份可以被調亮，原本的黑臉將能展現更多表情，而過曝的背景也能看到更多的細節，同時它也可以修復白平衡，讓偏藍、偏紅等有色偏的照片可以還原自然的色彩。

操作方式相當簡單，只要選入照片，再透過拉桿控制調亮的程度，就可以將編輯後的照片儲存下來或分享，而這個調整功能也同時可以套用在影片之中，有需要的朋友可以把握限時免費下載哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： LightApp: Photo Selfie Editor

LightApp: Photo Selfie Editor 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Relonch, Inc.

Relonch, Inc. 官方網站： https://lightapp.me/

https://lightapp.me/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「LightApp」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟程式會有一番功能簡介與影片教學示範。點擊「Next」與「Watch video」可逐步看完。

第2步 點擊「Let’s Get Started」，再點擊「Choose a photo or video」選取想要調整的照片或影片。

第3步 選入後，再使用下方的拉桿來調整，調整後可按壓照片比較前後的差異。若覺得 OK，就可以點擊「Save」儲存或「Share」分享。

第4步 影片的部份也一樣，使用拉桿來調整即可，但儲存需要花比較多的時間。

第5步 如果有需要，也可點擊左上角開啟「拍照」功能，可在拍照當下就使用拉桿來平衡光線唷！