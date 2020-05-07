「everysize」輸入網址立即查看在各種螢幕尺寸的呈現效果

桌上型電腦、筆電、手機的螢幕都有各種不同的大小比例，所以現在設計網頁除了需要支援不同的瀏覽器外，還要考量到在不同螢幕尺寸上的呈現效果，，

但市面上螢幕尺寸百百種，很難全部都拿來測試，說實在也沒那個閒工夫，這時像「everysize」這樣的網頁服務就很實用了！

它是一個可以將網頁套入各種螢幕尺寸的線上工具，只需要輸入網址，就能立即套用，預設有四種螢幕尺寸，如果想測試的不在其中，還可由下拉選單中選擇一些常見的手機型號，也可直接手動輸入想要的尺寸比例。

除了預設的四個螢幕外，可再新增更多，讓你輸入一次網址就能看到所有需測試的螢幕尺寸，省時又省力哦！

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網頁畫面：

開啟網頁後，在右下方輸入或貼上欲測試的網頁網址，再按下「GO」。

接著就能看到在預設的四種螢幕尺寸中，網頁的呈現效果。如果想要一次套用在更多不同的螢幕中，可點擊右下角的「＋」新增更多虛擬螢幕。在這些虛擬螢幕中的網頁連結都是真的可以作用的。

顯示的比例預設為 40%，在虛擬螢幕左上角下拉百分比選單，可切換不同的比例。在右側可手動輸入需要的螢幕尺寸。

點擊虛擬螢幕最上方的名稱可展開行動裝置清單，裡頭有一些常見的手機型號可選用。不過選單都白白一片，滑鼠移過才會知道有什麼選項。