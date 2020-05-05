「QuizzLand」常識型百科問答遊戲，附詳解可邊玩邊學！（iPhone, Android）

熱衷於滑手機這件事總給人一種沉淪的感覺，但「QuizzLand」將可以巔覆這樣的偏見！它是一款常識型百科問答遊戲，題目類型包山包海，，

從生活到科學、從歷史到現代、從人文到影視，各式各樣的題目可以帶給玩家兼具娛樂與學習的多元體驗。

遊戲不需與其他玩家正面對決，但透過遊戲的積分將可以與世界上所有的玩家比拼排名，答題速度越快、難度越高的題目可獲得的分數越多。遊戲以關卡的方式來進行，每個關卡中都有十幾二十個題目，找到「出口」位置並答對所有題目才能順利過關。

每個題目在答題後都會提供詳細的解說，有興趣想多學習的朋友，就可以透過這些詳解來更深入的了解相關的資訊。若遇到回答不出來的問題時，遊戲有提供四種求救的機會，包含兩次機會、一半一半、多數投票與跳過問題，基本上都需要花費遊戲金幣才能使用，不過在遊戲中都會有機會可以獲得求救卡，之後就能在關卡中免費使用。

遊戲會統計玩家的個人表現，包含答題的正確率、已回答的題數、已完成的關卡等，並會列出不同類別題型的表現，讓你可以了解自己在哪方面的學習是較弱的。遊戲也會將所有回答過的題目都收集在「歷史記錄」中，在關卡中未詳讀的解說都可以在之後有空時，再來認真閱讀唷！想要享受休閒娛樂又希望能學習到知識的話，「QuizzLand」真的是很值得一玩的遊戲哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： QuizzLand

QuizzLand 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Quiz & Trivia Apps

Quiz & Trivia Apps 官方網站： https://quizz.land/

https://quizz.land/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.3 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.3 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

一開始先設定一下自己的年齡，程式將會提供更符合年齡的題庫。進入後就可以點擊「開始遊戲」。

在關卡地圖中從第一關開始挑戰！每個關卡都由數十個小方塊所組成，每個方塊代表一種題型，不過一開始只會有一個方塊是正面，先完成該方塊的題目才會再陸續解開其它的方塊。

點入第一題即可看到題目與四個選項，選出答案後可立即知道是否答對，並可在下方看到詳解，點擊「繼續」就能回到關卡挑戰下一題。

每個方塊上的圖案代表不同的題型，遇到分叉路時會同時解開兩邊的方塊，可自由選擇想要先挑戰的題目。

在題目下方有準備四個求救工具，第一次會免費讓玩家使用，之後就需花費金幣才能使用。

「出口」會隱藏在方塊之中，可一一答題將它找出來，或也可以使用下方的工具來快速找到它。只有完成「出口」的題目才能進入下一關，但建議還是將所有的題目都答完分數與獎金才會比較高。

遊戲中設計了許多的成就，可讓玩家來追求。在遊戲途中也有獲得額外獎勵的機會。

點入「比賽」可查看自己目前的積分排名，包含日賽、週賽與總體排行，並可分別查看在台灣與世界上的排名。

「個人資料」中可看到自己的成就、答題狀態。

點入「歷史記錄」就能看到所有曾經回答過的題目，點入題目可再次閱讀相關的解說內容。