沒有閏密但你可以有「熊密」！可分主題的時間序私人記事本（iPhone, iPad）

有心事但沒有信得過的「閏密」，那悶在心裡的那口氣該怎麼解套呢？來跟「熊密」說吧！

它是一款記錄類的 App，但它與日記不同，，

不會限制每天的記錄筆數，甚至可依使用需求建立各種不同的主題，例如你可以設立一個主題專門訴說工作上煩人的事，或是針對某個人物、事件來建立主題，也可以用情緒來做分類，而不僅是依時間序來記錄的流水帳。

在免費版本中，除了預設的一號熊洞外，使用者還可自建另外 9 個熊洞主題，當有話想說時，就可以點入相關的主題開始寫下心裡話，也可以加入多張圖片，在熊洞之中還是會以時間先後來排列所寫下的文字，但比起日記來說，透過主題分類可以更容易針對特定的內容進行回顧。

而保密性方面，在初次使用「熊密」時，就會請使用者先設定一組 6 位數的密碼，若你的裝置有支援 Face ID，之後也可以在設定功能中啟用相關的功能。所有寫下的內容都只會保留在裝置裡，被刪除則無法恢復，這部份要請小心使用哦！

若之後不需要「熊密」了，可透過「內容導出」功能，將所有的內容都打包成一個壓縮檔，就能下載保存，不用擔心所寫下的點點滴滴會隨著程式而一併消失。「熊密」所提供的熊洞就像樹洞一般，把那些不能說的祕密都向它說吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 熊密

熊密 軟體語言： 簡體中文

簡體中文 開發人員： Lei Jiang

Lei Jiang 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「熊密」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟程式熊密會來跟你自我介紹，點擊「開始使用」後先設定一組 6 位數的密碼。

第2步 正式進入後可看到已有一個預設的「一號熊洞」，點入可查看相關的說明，這個預設熊洞是不可刪除的，但點擊右上角「…」可修改成自己想要的洞名。

第3步 點擊預載的說明文字，一樣可由右上角的「…」選擇「刪除」。

第4步 之後就可以點擊下方的「＋」來新增自己的記事。除了可輸入文字外，點擊右下角還可拍照或由相簿加入照片。

第5步 點擊右上角的「V」就能保存。在熊洞中會以時間序由新至舊來排列所有的記錄。

第6步 點擊「創建熊洞」可新增其它主題，下方會有一些建議主題可以參考。

第7步 在首頁點擊右上角的圖示可進入設置功能。「面容 ID」可啟用 Face ID。「自動落鎖」可設定離開程式多久後自動再次上鎖。

第8步 若有一天你想移除「熊密」，記得可以使用「內容導出」將所有的記錄保存下來。點擊「內容導出」按鈕後，會生成一個網址

第9步 打開另一個在相同網路環境下的行動裝置或電腦，並於瀏覽器網址列中輸入這個網址後，就能點擊「下載」將所有的記錄內容下載回來。