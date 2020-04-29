實驗室老鼠逃生記！「Underwatch」躲在暗處才能順利逃出的冒險遊戲（iPhone, Android）

人類為了做研究都會利用白老鼠來做實驗，某天你醒來時，發現自己變成了某個實驗室裡的老鼠，，

還搞不清楚發生什麼事的時候，籠子的門突然打開了，此時，你決定要勇敢的逃，還是留下來繼續過著悲慘的人生呢？

「Underwatch」是一款利用各種動態光影來進行的逃脫冒險遊戲，在其中玩家所扮演的就是一隻小老鼠，在從實驗室逃出的途中，不可被監視器看到，必須隱藏在黑暗之中，抓準時機一步步的走向逃生門，前往自由的世界。

遊戲從「實驗室」開始，一路會經過「倉庫」、「機房」、「辦公室」、「餐廳」到最後的「大門」，共分為六大場景主題，每個場景中又分為數小關，如果在逃出的過程中，被光照到，挑戰就算失敗，不過遊戲沒有太過嚴格的限制，失敗只要從該小關重新開始即可。

遊戲難度不算高，而且控制器很好操作，在螢幕上的任何地方都可輕易操控小老鼠的前進方向，只要觀察好逃生路線並把握機會，過關都不是困難的事哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Underwatch

Underwatch 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Codevember Team

Codevember Team 官方網站： https://codevember.org/

https://codevember.org/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 5.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 5.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

在歡迎畫面點擊即可進入遊戲選單。

點擊「NEW GAME」開始新的遊戲。

遊戲的一開始，可以看到一隻小老鼠，原本被關在一個小小的籠子裡，門突然被打開了。

在畫面任一處點擊都可以看到十字控制器，按壓並滑動就能控制老鼠的方向。在某些關卡會利用場景中的大螢幕顯示相關的遊戲說明。

接著就開始控制老鼠，往綠色標示的逃生門前進即可過關。點擊「CONTINUE」進入下一關。

在關卡中會開始出現燈光，必須小心別出現在光影之中，試著找出保持黑暗的那條路吧！

如果不小心被光照到，就算挑戰失敗，必須點擊「RESTART」重新開始。

某些關卡中的光源是會移動的，好好的觀察並把握逃出的機會！遊戲雖然沒有很華麗的場景或聲光效果，但玩起來很有緊張感唷！