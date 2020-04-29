「Fladrop」掃描 QR Code 就能在不同裝置間互傳檔案

想要在不同裝置之間傳送檔案，我個人是習慣使用「Send Anywhere」，在各個裝置都安裝程式，，

要傳檔就很方便，而且可以批次傳送大量的檔案。但如果只是偶爾才會需要使用，又不想特地安裝一個程式在手機或電腦裡的話，「Fladrop」就是很不錯的線上傳檔工具囉！

使用「Fladrop」來傳檔，只需要掃描 QR Code 就能輕鬆讓兩個不同的裝置取得連接，直接選取檔案後，就能傳送到另一個裝置中，可在電腦、iPhone、Android 手機等裝置之間進行傳檔。

支援一次選取多個檔案，任何檔案格式皆可，不過傳輸的速度沒有想像中的快就是了，而且傳送到裝置後，得再手動點擊才會真正下載唷！對於偶爾、臨時的傳檔需求來說已十分夠用，但若經常會需要在不同裝置間傳檔的話，還是很推薦使用「Send Anywhere」會更省力。

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使用方法：

第1步 以電腦與 Android 手機為例。在電腦端開啟網站後，點擊「Get Started」。

第2步 接著就會在網頁中生成一個 QR Code，直接使用手機來掃描就能成功連接，或是點擊「copy url」複製連結，再分享給其它的裝置。

第3步 成功連接後，就可以直接將要傳送的檔案拖曳到網頁中或是點擊「Select Files」從電腦中選取檔案。

第4步 傳送成功的檔案會標示「v」，由別得裝置傳過來的則會顯示「↓」，點擊箭頭即可將檔案下載回來。

第5步 手機端的操作畫面也差不多，在連接後同樣可點擊「Select Files」來選擇要傳送的檔案，接收到檔案時，需點擊「↓」才能將檔案下載到手機中。