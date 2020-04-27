[限時免費] HoneyCam 素顏相機，不化妝拍照也 hen 美！（iPhone, iPad）

「HoneyCam」是一款讓你不化妝拍照也很美的素顏相機 App，不需為了拍照花時間化妝，但修出來的照片又不會過份失真，真是在家防疫自拍的好幫手啊！

在拍照的當下就能看到美肌修圖的成效，還可視自身的需求來調整各個修圖項目的強度數值，包含磨皮、美白、清晰度、削臉與瘦臉五大項目，要增強或減弱都可以，也可再疊加濾鏡效果，讓整張照片看起來更有特色

程式也有提供可愛的表情貼圖，但選擇不多就是了，除了拍攝靜態照片外，也支援長按快門來錄製短片唷！至於那些已經存在相簿中的自拍照，「HoneyCam」也可提供後製修飾。

想拍出自然美美素顏照片的朋友，可以下載來試試看

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： HoneyCam

HoneyCam 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Kai Chen

Kai Chen 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「HoneyCam」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝

使用方法：

第1步 開啟程式後就可以在螢幕上看到預設的修飾效果，在上方可切換前後鏡頭、由相簿選取照片或是循環點擊切換不同的照片比例最左上角的功能按鈕可點入關閉顯示浮水印點擊下方的「頭像」圖示即可手動微調幾個修圖項目的強度數值

第2步 點擊下方想調整的項目，再拖曳拉桿就能增減數值，並可立即在畫面中看到效果切換到「濾鏡」可添加各種的特色濾鏡，也可以使用拉桿來調整強度

第3步 「貼紙」裡有幾張表情貼紙可以使用，點擊就會偵測人臉位置自動套用「微調預設」則可比較原圖與修圖後的差異

第4步 點擊下方的「快門」即可拍照，長按則可錄影在拍照或錄影後還是可以再調整各個修圖項目的數值唷！最後點擊「↓」即可儲存到相簿中