「vFlat」可自動移除手指、校正彎曲變形的書本掃描器（Android）

有了智慧型手機後，掃描器就變得可有可無了，想要把紙本文件電子化，，

只要用手機拍個照就能快速完成，還可以再安裝像「vFlat」這樣的掃描器 App，讓掃描的結果可以更加完美。

其實在 Google Play 裡有很多功能類似的掃描器 App，可以在拍照掃描後，自動校正歪斜角度、優化影像的解析度，讓文件檔可以閱讀起來更加清楚，而「vFlat」除了上述的功能外，還有個相當貼心的服務，就是可以自動去除不得不入鏡的＂手指頭＂！

在掃描一般文件時，可能不需手扶就能輕鬆拍攝，但若想要掃描書本就沒那麼容易了，因為書本裝訂的關係，如果不用手壓著，書本就會自動合起來或是頁面的彎曲幅度會過大，掃描的影像閱讀起來就沒那麼舒適美觀，「vFlat」透過深度學習可使彎曲的頁面變得平整，還能超聰明的將手指移除唷！

除了可以一次拍攝一個頁面外，程式也支援「雙頁掃描」功能，可加快書本掃描的速度。掃描後的圖檔可複選多頁儲存為同一個 PDF 檔案，並能在生成檔案前手動調整排序。還有 OCR 文字辨識功能，可將掃描後的圖檔文字取出使用，整體操作超方便又簡單哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： vFlat

vFlat 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： VoyagerX

VoyagerX 官方網站： https://www.voyagerx.com/

https://www.voyagerx.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 6.0 以上版本

Android 6.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「vFlat」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟程式可先看看「vFlat 祕密」的功能示範，點擊「下一個」陸續看完即可了解它的運作方式。拍照後進行彎曲校正，再增強圖像解析度後，將手指移開就完成了。

第2步 接著點擊「自己嘗試」，找本書來掃描看看吧！點擊下方的按鈕即可拍照。

第3步 拍照後，一樣會經過 4 個步驟，就能獲得一個校正後的掃描結果，點擊「關閉」即可繼續掃描。

第4步 一般正常使用是不需要手動經過那 4 個步驟的，程式會在拍照後自動完成，並將圖檔放置在下方。

第5步 點擊左上角的按鈕，可切換為「雙頁模式」，這樣就能一次拍攝書本的兩頁。在拍攝時取得水平角度會有更好的掃描品質，在畫面中將圓點移動到正中心的位置就代表相機角度是水平的。

第6步 點擊右上角的按鈕可開啟功能選單，可視個人使用需求來做調整。

第7步 完成掃描後，可點入「書架」來查看已掃描的圖檔。在右上角選擇「T」可進行 OCR 文字辨識。

第8步 勾選想要文字辨識的圖檔後，再按下「識別」。完成的檔案上就會標示「OCR」字樣。

第9步 點入已 OCR 的檔案，可在左下角點擊「查看文本」就能將圖檔轉為文字檔來瀏覽。

第10步 點擊「PDF」則可以勾選想要匯出為 PDF 的圖檔，再按下「PDF 匯出」。

第11步 在匯出前，還可以手動拖曳調整排序位置，按下「完成」即可產出 PDF 檔。