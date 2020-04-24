[限時免費] 玩色照片！Color Accent 可強調多色的照片飛濺編輯器（iPhone, iPad）

「Color Accent」是一款可以製造顏色飛濺效果的照片編輯器一般飛濺效果大多都只能保留其中一種顏色其餘顏色則會變成黑白效果，

但這款不同它可以讓你反覆選取保留更多不同的顏色。

使用放大鏡能讓你更精準的選取需要的顏色並能透過強度的調整來放大或縮小顏色選取的範圍如果有部份區塊不想顯示顏色的話還能透過手動的方式來去除讓想要保留的顏色可以突顯得更加完美！

程式除了可製作飛濺效果外也有提供手繪、加入文字與內建貼圖的功能若想讓照片看起來更有獨特性可以再套用不同的特色濾來增添視覺上的衝擊感！推薦給喜歡玩顏色的使用者參考囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Color Accent

Color Accent 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Awais Choudhary

Awais Choudhary 官方網站： https://205l.tumblr.com/

https://205l.tumblr.com/ 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後點擊右下角的按鈕從相簿中選取想要編輯的照片。接著使用「滴管」準備取色。

第2步 移動「放大鏡」使用「白色圈」來選取想要保留的顏色此時外圈可看到被選中的顏色。點擊「V」確定選取後就可以調整「INTENSITY」強度來讓選取的顏色範圍更符合需求。如果想再選取更多顏色只要再次點擊「滴管」重覆上述動作即可。

第3步 將想要的顏色都選取後在下方切換到手動模式可使用「Remove Color」來去除不需要顏色的區塊也可以使用「Add Color」來添加想要顏色的區塊。

第4步 塗抹時可調整筆刷粗細也可以用兩指斜拉放大處理更多細節。

第5步 切換到第三個按鈕可加入手繪、文字或貼圖。

第6步 最後可套用特別的濾鏡效果就可以點擊右上角的「Save」將照片儲存下來囉！