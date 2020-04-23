買家具、家電，尺寸總是抓不準？「size.link」輸入長寬高，直接在實體空間擺給你看！

在採買一些家具或是家電的時候除了功能上的考量外最重要的就是尺寸適不適合了！通常我們可以準備捲尺，

先量好空間的大小再去尋找適合的物品或是已知欲購物品的尺寸再用捲尺來大概想象一下實際擺出來的大小。

但如果家裡沒捲尺還得特地去買一個或找人借也太麻煩現在只要用手機打開「size.link」這個網站就可以超輕鬆的透過手機的 AR 功能產生一個模擬實品大小的立方體讓你直接擺放在桌上、客廳、房間、櫥櫃等任何地方不用再拿尺量半天直接放放看就知道！

提供 in、ft、m、cm、mm 五種尺寸單位可選用輸入物品的長、寬、高後就可以使用 AR 來了解它實際放在空間裡的比例大小以後就不用再找捲尺或是憑感覺來判斷家具、家電的尺寸是否合適囉！

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使用方法：

第1步 開啟網站後可先設定要使用的尺寸單位。

第2步 輸入完長、寬、高後按下「Create 3D box」再按下「View in your space」。

第3步 接著點擊「在你的空間中檢視」然後將手機的後鏡頭對準地面四處移動一下。

第4步 在畫面中就可以看到立方體出現在某個地方。如果出現的位置不符合你的需求可在畫面裡將其拖曳到指定的位置。

例如在網路上看到一個很美的檯燈雖然有給尺寸但實際擺在桌上到底是有多大呢？會不會跟其它的陳列物品比例差太多？就可以利用這個網站來實際擺擺看啦！