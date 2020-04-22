看見畫家眼裡的世界！「Kunster」AR 藝術風格影片錄製器（iPhone, iPad）

不能去美術館、博物館欣賞藝術名畫沒有關係「Kunster」可以讓藝術觸手可及！它是一款透過 AR 技術將知名畫家的繪畫風格展現在生活中的錄影工具，

可以輕鬆的感受畫家們眼中所看見的世界。

目前僅提供四款藝術濾鏡以畫家的畫作來呈現包含梵谷的《星夜》、達文西的《蒙娜麗莎》、孟克的《吶喊》與畢卡索的《哭泣的女人》選定喜歡的畫風透過鏡頭在適當的平面放上「畫框」後即使是再平凡不過的客廳都能變成世界名畫按下錄影鍵就能拍攝令人驚奇的影片囉！

如果設置畫框的位置得宜你還能在拍攝途中走入畫框之中反過來從畫裡看向真實的世界相當有趣唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Kunster

Kunster 軟體語言： 英文

英文 開發人員： netguru sp. z o. o.

netguru sp. z o. o. 官方網站： https://www.netguru.com/featured/kunster-add-art-to-your-reality

https://www.netguru.com/featured/kunster-add-art-to-your-reality 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 12.0 以上

iOS 12.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Kunster」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟程式有一些相關的簡介不想看的話可點擊右上角的「Skip」跳過或點擊右側的箭頭看完後點擊「Let’s start」。

第2步 在下方選擇想要使用的藝術濾鏡再按下「Create portal」。

第3步 接著移動一下手機找到適合的平面後按下「V」就可以放置畫框在畫框之中就能看到所有的影像都變成了畫一般。按下「錄影」鍵就能開始錄製有趣的影片了。

第4步 點擊右下角還可以切換使用不同的濾鏡效果。

第5步 停止錄影後就會自動儲存到相簿中點擊下方的「Share」就能選擇分享方式。點擊「Learn More」可查看更多關於畫家的資訊哦！

第6步 最後給大家看一下什麼叫做走入畫裡的感覺左圖是從真實世界看入畫中右圖就是往前走入畫裡後再回頭看出畫框的真實世界如果可以在室外將鏡頭拉遠來拍應該會更有趣唷！