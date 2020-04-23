Ultimate Video Downloader 輕鬆下載新版 Facebook 影片

很久很久以前曾經介紹過一些下載 Facebook 影片的軟體或服務不過後來 FB 操作介面改版後，

大部分影片下載工具都沒法正常下載了如果你還是偶爾有下載影片的需求可以改用這個專屬 Google Chrome 瀏覽器的 Ultimate Video Downloader 擴充套件。

被直譯為「終極視頻下載器」的 Ultimate Video Downloader 其實不只可以下載 Facebook 的影片其他常用網站的影片其實都可以直接下載回來不過因為 Google 的限制YouTube 影片就不在支援範圍內。

而這個「終極視頻下載器」的使用方法其實也很簡單就是開啟有影片的網頁、按播放影片、再按一下 Chorme 右上角的 Ultimate Video Downloader 按鈕即可開始下載。如果沒有出現下載按鈕可以重整一下頁面、再重播一次應該就可以了。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱：Ultimate Video Downloader （終極視頻下載器） 軟體版本：0.1.5 軟體語言：英文 軟體性質：免費軟體 檔案大小：868KiB 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 官方網站：182 Inc. 軟體下載： 用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁點一下右上角的「＋加到 CHROME」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法

第1步 用 Google Chrome 瀏覽器開啟 Ultimate Video Downloader 頁面點一下「加到 Chrome」按鈕將程式安裝到你的電腦。

第2步 瀏覽到你要下載的影片時按一下右上角的 Ultimate Video Downloader 按鈕此時會列出網頁中曾經出現過的影片清單我們可按「►」預覽影片內容或直接按最右邊的下載按鈕將影片儲存到電腦的硬碟中。

第3步 如果不知道要下載哪個的話還可以先按「►」按鈕預覽一下影片內容。