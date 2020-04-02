[限時免費] 超簡單！用「Instant Webcam」把舊 iPhone、iPad 變身即時監視器

雖然 iPhone、iPad 真的很耐用但相信家裡或多或少都還是有一些換機後留下來的舊機吧？如果剛好需要一個臨時的監視器就快把這些舊機挖出來，

安裝「Instant Webcam」就能把它們快速變身即時監視器！

操作方式有夠簡單！在舊機打開「Instant Webcam」後再同一網路環境下使用其它的手機或電腦瀏覽器輸入指定網址後就能立即看到舊機所拍攝到的即時畫面。有三種影片尺寸可選擇也可開關音頻或是使用補光燈。

而瀏覽端除了可以單純的監視外也可以使用錄影功能將目前攝錄到的影像錄製成影片檔保存下來哦！無論是要看顧嬰幼兒或是有其它的監視需求都能輕易做到。幾乎支援所有的瀏覽器使用不過開發者有特別提到 Edge 基本上應該也是可以使用但其有預設防止連線本地 IP 位置所以建議還是使用其它的瀏覽器囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Instant Webcam

Instant Webcam 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Dominic Szablewski

Dominic Szablewski 官方網站： http://instant-webcam.com/

http://instant-webcam.com/ 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Instant Webcam」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

監視端使用方式：

第1步 開啟程式後點擊右下角的「STREAM」開始監視。

第2步 啟動後會在畫面上顯示指定的網址點擊就能複製分享使用。在電腦瀏覽器或其它的手機瀏覽器上輸入該網址就能同步看到拍攝到的畫面了。在畫面下方可開啟補光燈、點擊循環調整影片尺寸、開關音頻。左上角可切換前後鏡頭、再次顯示網址。右上角則會顯示連線數與傳輸狀況。

瀏覽端操作畫面：

第1步 在網址列輸入指定網址就能立即看到監視端的畫面。點擊左下角的「RECORD」就能進行錄影。

第2步 再次點擊可停止錄影。最後點擊「Download Webcam」即可將檔案下載回來。