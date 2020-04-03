這批昆蟲很純！？「Humbug」玩下去保證腦力大開的益智遊戲（iPhone, Android）

「Humbug」是有點類似倉庫番的益智遊戲不過玩法更花俏、更有趣！在這款遊戲中不推箱子而是以多種昆蟲做為移動目標，

將昆蟲們一一移動到「星星」處就能過關。

在這裡你會遇到一次只能走一步的蝸牛、衝超快都不踩剎車的蜘蛛、跳躍超省力的蚱蜢、一定要走兩步的小瓢蟲還有會推人的甲蟲、會飛的蜜蜂與蝴蝶……等每一種昆蟲都有自己移動的風格玩家需熟記牠們各別的限制並加以運用才能突破每一個關卡！

遊戲畫面雖然簡單但細節處理的相當精緻3D 立體的場景呈現搭配活潑有趣的配樂及音效玩起來相當愉悅。關卡雖然有移動次數的限制不過就算失敗也沒關係可無限次的重新挑戰若真的卡關還可用遊戲裡累積的金幣來購買提示唷！喜歡動動腦的朋友一定要來玩看看！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Humbug

Humbug 軟體語言： 簡體中文,英文……等

簡體中文,英文……等 開發人員： Dunderbit

Dunderbit 官方網站： https://www.dunderbit.com/

https://www.dunderbit.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

每一隻新的昆蟲出現時遊戲都會有相關的教學。首先來嘗試移動「蝸牛」吧！順著小手的指示滑動就能讓蝸牛向前移動一步。

讓蝸牛逐步移動到「星星」處即可過關獲得金幣獎勵。

「蜘蛛」是一移動就必須碰到阻擋才能停下來的昆蟲沒有阻擋就會一路往外衝而失敗哦！

「蚱蜢」有跳躍的能力若踩著其他的昆蟲通過就算移動了兩格也只會算 1 次移動數。這能力超棒的記得要好好運用唷！

當不小心卡關時可點擊右上角的「提示」使用 250 枚金幣就能取得。不過它也不會把答案全都說出來只會提示前兩個步驟剩下的還是會留給玩家自己思考。

遊戲的場景雖然很單純不過隨著關卡的推進也會有不同材質上的變化在視覺上能帶來更多的樂趣唷！