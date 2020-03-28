翻轉視角大挑戰！「Takoway」迷走空間冒險遊戲（iPhone, Android）

「Takoway」是一款能給玩家空間視覺轉換上極大挑戰的 3D 冒險解謎遊戲，利用兩種不同視角的切換，讓主角小章進行空間的移轉，幫助這隻粉色章魚擺脫實驗室的禁錮，一步步向更廣闊的世界邁進

遊戲共分為六大章節，每個章節都包含六小關，雖然乍看之下關卡數不多，但每一關都很有挑戰性，在關卡中玩家需左右滑動交替使用內部與外部透視圖，不需完全轉換也可進行移動，隨著章節的變換會加入更多有趣的解謎元素與可愛的小夥伴，讓整個遊戲玩起來豐富度更高。

過關時可看到一些動畫劇情，這些劇情都會被保留在「過場動畫」中，有興趣的話，可到這邊將整個故事劇情串起來看唷！另外，每個關卡都有最佳過關步數可供玩家們追求，但即使無法在最佳步數內過關，也不會有什麼損失，所以不需太有壓力的玩，放輕鬆的挑戰吧！

遊戲除了 iOS 版本外，也有 Android 版本，不過限時免費的只有 iOS 版本，Android 版本則可享有限時優惠價 NT$33（原價 NT$93），提供給大家參考

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Takoway

Takoway 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Daylight Studios Pte. Ltd.

Daylight Studios Pte. Ltd. 官方網站： https://hexagoon.co/

https://hexagoon.co/ 軟體性質： iOS 版本 限時免費中 / Andoid 版本 限時特價 NT$33

iOS 版本 / Andoid 版本 NT$33 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.3 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.3 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊「開始遊戲」就可以從第一章節開始挑戰！

每個關卡都有最佳過關目標可以挑戰，點擊「開始遊戲」後會先看到一段劇情動畫，點擊可推進故事

接著就能跟著白色箭頭的教學，了解遊戲的玩法囉！點擊箭頭所指的白點位置，就能讓小章移動最後移動到藍色的終點標誌位置即可過關

知道如何過關後，就要進行空間轉換的教學了小章與終點之間，出現了阻礙！

此時，從畫面右側滑動之左側，就可以切換內部與外部視圖

切換過去後，就會發現小章轉換到外部空間了，這時就能讓他往前走，技巧性的跨過了阻礙

再從畫面左側滑至右側切換成內部空間，小章就成功跨過了障礙囉！繼續往前走就能到達終點

一開始玩可能會有點混亂，不過別擔心，慢慢玩總是能逐漸掌握空間轉換的技巧

所有的劇情動畫都會被收錄在首頁的「過場動畫」中，每個章節會有兩段，有興趣可在完成所有章節後，再回到這裡從頭看過一遍，對劇情的發展會有更完整的了解