「Woodturning」有夠療癒的滾動雕刻遊戲，玩到手痠也不罷休！（iPhone, Android）

「Woodturning」是一款玩起來相當療癒、讓人莫名沉迷的雕刻遊戲。遊戲會先給玩家一塊木頭或是一整塊的鐵或金塊然後它會不停的自動滾動旋轉而玩家要做的就是用工具來雕刻出指定的形狀，

完成度越高就可以賣出越高的價位。

雕刻的方式只要將雕刻刀靠近木頭（或金屬塊）就可以削去多餘的部份不需擔心自己的手工不夠細緻因為在其上會顯現目標形狀的輪廓線只要照著描基本上就沒問題了。

在粗略的雕刻出形狀後接下來就要使用海棉來將其打磨的光滑一些然後再噴上顏色與加上紋路就可以送出去販售囉！存錢到一定程度時可用來購買更多不同造型的雕刻刀、不同材質的海棉與更多有趣的紋路模版讓你的創作可以更加順手作品也能更有創意哦！

雖然「Woodturning」是一款廣告相當猖狂的遊戲但是它真的很療癒在利大於弊的狀況下還是很推薦給大家來玩！在開玩前將網路斷線就不怕廣告干擾啦～

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Woodturning

Woodturning 軟體語言： 簡體中文,英文

簡體中文,英文 開發人員： Voodoo

Voodoo 官方網站： https://www.voodoo.io/

https://www.voodoo.io/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後點擊木頭就可以準備開始你的第一個雕刻作品了！控制下方的雕刻刀靠近木頭就能看到雕刻效果。

在雕刻時要注意看上方的圖形輪廓線不要太隨意的雕超過範圍唷！在最上方也可以看到有沒有多餘的部份尚未被去除。

雕的差不多時點擊右下角的按鈕進入下一步。使用海棉來磨光它在下方可調整海棉的寬度。

接著再點擊右下按鈕到下一步進行上色！上色的部份可依個人的喜好與創意來發揮可重覆疊加不同的顏色。

然後選擇加入不同的花紋選擇紋路後向右滑動就能在作品上加入花紋。

最後完成度越高就可以賣出更高的價格。接著就可以再進行下一個雕刻作品。

圖形相當多元也會變換不同的雕刻材質在雕刻時可在下方選用適合的雕刻工具。

當錢存夠時就可以到商店裡隨機解鎖新的雕刻工具或海棉材質也可以在選擇紋路的步驟購買新的花紋造型。