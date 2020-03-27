Simple Run Blocker v1.5 鎖住軟體、硬碟，不讓小朋友亂開亂玩

很多人家裡可能只有一台電腦有時候家長要用、有時候小朋友要玩如果你不希望小朋友亂開你工作用的軟體或程式，

除了可以為每個人開設不同的 Windows 使用者帳戶、用密碼鎖住之外還可以試試看 Simple Run Blocker 這個小軟體鎖住指定軟體或程式讓其他人無法直接開來用（譬如說做功課時禁止開啟LINE、讓他沒法登入聊天）。

Simple Run Blocker 的使用方法很簡單就是按「+」新增要封鎖的程式只要被加入清單的就會被控管可設定為黑名單或白名單（只有列表中的軟體可執行）使用時也可直接把軟體捷徑拉到視窗中按下儲存設定的按鈕後即可生效。

如此之外還提供了「Hide Or Lock Drives」隱藏或禁用磁碟機可將電腦中的全部硬碟、光碟或隨身碟納入控管看是要隱藏起來不被發現或者完全禁止使用都可以。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Simple Run Blocker

Simple Run Blocker 軟體版本： 1.5

1.5 軟體語言： 繁體中文、英文、簡體中文… 等多國語言

繁體中文、英文、簡體中文… 等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 416KB

416KB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： SORDUM

SORDUM 軟體下載： Download 下載

使用方法：

第1步 開啟 Simple Run Blocker 軟體視窗按一下「+」按鈕選取要控管的軟體或者將軟體捷徑拉到視窗中。

譬如果你要禁止修改系統登錄檔的話可以直接把「C:\Windows\regedit.exe」檔案拉到視窗中、封鎖起來！



第2步 先按選單中的控制方式再點「保存設置」按鈕即可生效。



第3步 當我們開啟被禁止執行的軟體時會出現如圖的「限制」畫面。



第4步 在權限控管的部分有3種不同設定① 是白名單僅允許清單中的程式運作。② 是黑名單清單中的程式都不可執行。③ 是停用封鎖功能。

如果看不懂程式上面奇怪的翻譯可以直接切換成英文介面比較好理解。



第5步 按一下設定按鈕可另外選擇「隱藏或鎖定驅動器」這功能來禁用或隱藏磁碟機。



第6步 可依需求鎖定或隱藏指定磁碟機、光碟機、外接硬碟、外接 USB 隨身碟。