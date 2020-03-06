Gradientify 可自由調色的超美漸層 SVG 圖標免費下載

在設計網頁或是應用程式時通常都會需要使用到一些小 icon 圖示雖然要設計這些小圖示並不難，

若比起單色的圖標你更喜歡漸層顏色所帶來的高質感就可以來看看本篇要介紹的「Gradientify」它是一個互動式的 SVG 圖標網站提供近 500 款的 icon 設計圖標本身的風格就很精緻可愛在網站上還準備了 115 種的漸層配色可選用甚至也開放讓使用者自行調配漸變色要深要淺、要用什麼顏色組合全都可掌握在自己手上。

最後就能一口氣將所有的 icon 免費打包下載回來使用提供 PNG 與 SVG 兩種檔案格式也可以直接複製 CSS 漸層色代碼。但要注意的是個人使用需標註來源出處商業使用的話就需參考其它的付費方案。

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網站畫面：

開啟網站後點擊「See icons」就可以看到所有的 icon 圖標。

在左側有準備了一百多種的配色建議直接點擊就能在右側預覽效果。

點擊上方的色點就能分別設定漸層兩端的用色隨意調配自己喜歡的顏色組合。

點擊上方的「CSS」就可以直接複製 CSS 漸層代碼。點擊「雙箭頭」可交換顏色的位置。

最後點擊下方的「Download icons」再點擊「Free Download」就可以免費下載打包所有的 icon 圖標。若欲商用可參考另外三款付費方案。