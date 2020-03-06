Chroma Rush 集多種辨色測試於一身的眼花大挑戰（iPhone, Android）

要說到「辨色遊戲」許多人腦袋裡大概就會跑出「Blendoku」（彩獨）這款遊戲透過色彩學的概念將各種不同的色塊排入正確的位置即可過關同一開發者後來還有再推出了這款名為「Chroma Rush」的遊戲，

要讓玩家們的眼睛花還要更花！

「Chroma Rush」也是屬於辨色遊戲的一種除了有原本「Blendoku」漸層排列的玩法外還加入了更多不同類型的辨色測試例如要從一堆混雜的色塊中找出某一特定的色塊或是從一堆類似色塊中找出最不同的那一塊。

另外還設計了不同的遊戲模式包含限時、無限、禪模式以及以關卡方式進行的 Boxes 與 Blendoku 兩種模式。在限時與無限模式中最後獲得的分數可轉換為「CR 幣」這些「CR 幣」就是要用來解鎖後面這兩種關卡模式每個關卡皆需花費「CR 幣」才能解鎖挑戰唷！

遊戲中沒有任何救求的機會完全得靠玩家自己來解題在限時模式下真的會蠻刺激的哦！喜歡辨色遊戲的話這款真的很推！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Chroma Rush

Chroma Rush 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Lonely Few LLC

Lonely Few LLC 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 6.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 6.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊「PLAY」即可進入限時模式開始挑戰！需快速做出正確的回答答錯會扣除大量秒數做為懲罰哦！在限時、無限與禪模式中都會隨機穿插各種不同的遊戲題型。例如從一堆色塊中選出下方的指定色；或是從一堆類似的色塊中找出最不同的那一塊；將色塊依漸層關係做出正確的排序；以及回答出「？」應該存在的色塊等隨遊戲的進行還會增加更多題型難度的變化。

在限時模式中需把握時間回答若在限時內無法做出正確的答案遊戲就會結束並會將得分轉換為右下角的「CR 幣」創新記錄時獎勵會加倍。

在主頁點入「GAME MODES」可切換其它的遊戲模式包含無限、禪與 Boxes、Blendoku。

無限模式只要不錯超過 3 次就能一直玩下去。禪模式就不特別截圖了就是很佛系的玩法答錯也不會怎樣但答對也沒獎勵就是了。

Boxes 模式需使用 CR 幣解鎖關卡玩法就是會給玩家一個宮格組合依照打勾固定的色塊來推敲出剩餘色塊的正確位置有點難度哦！

Blendoku 模式也同樣需 CR 幣解鎖關卡玩法也差不多依打勾的固定色塊來判斷其它色塊的位置只是排列的方式不太一樣。