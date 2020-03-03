「寄生上流」風格海報產生器～Funny Eyes Censor Maker（iPhone, Android）

去年上映的超夯韓國電影「寄生上流」你看了嗎？除了劇情內容廣受好評、獲獎無數外電影海報的設計也引起了討論的熱潮。為什麼要將人物的眼睛遮住？那白皙到不自然的雙腿又是誰的？據說連導演也不知道呢！

如果你對這海報的設計創意有興趣可以利用「Funny Eyes Censor Maker」來仿效一下哦！只要選入一張適合的照片，

程式就會透過 AI 自動辨識人臉並在眼睛的部份加上一條黑色色塊還能手動調整色塊的長短與高度不過雖然色塊可以自訂顏色但只能統一變色無法像電影海報那樣部份黑、部份白是比較可惜的地方。

在照片上可發揮個人創意加入大小標題文字使用英文的話還有多種字體可選擇哦！照片的部份有提供 40 多款的濾鏡可選用可讓整體的呈現更接近電影海報的感覺。有興趣的朋友可以來試試看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Funny Eyes Censor Maker

Funny Eyes Censor Maker 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Daymood

Daymood 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 開啟程式後在右下角選擇拍照或由相簿選取照片。接著程式即會自動辨識在所有人物眼睛的部份加上黑色色塊。雙擊照片可調整照片的大小、旋轉角度、移動位置。

第2步 點擊文字可加入大小標題。再透過照片下方的文字編輯工具可變換字體、顏色、加入邊框。

第3步 下方則可調整色塊的長短與高度點擊右側可開啟調色盤變換色塊顏色。

第4步 點擊「墨鏡」圖示可將色塊改為墨鏡但就失去了電影海報的感覺而且位置有點跑掉所以不建議使用。另外點擊「魔術棒」可幫照片加上濾鏡效果（此功能需連網路才可使用）。

第5步 最後點擊右上角的「箭頭」即可選擇儲存或分享。