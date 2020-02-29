「SwipeTrix」讓人絞盡腦汁的滑塊鑽石收集遊戲（iPhone, Android）

「SwipeTrix」是一款帶有螢光感的滑塊益智遊戲在遊戲中玩家需控制一個彩色方塊透過滑動的方式在有限的空間中移動，

每回移動皆需碰到牆壁或障礙物才會停止所以要小心別把自己困住了！而最主要的目的就是要收集所有的「鑽石」。

以關卡的方式來進行正常關卡共有 100 關不過在每日挑戰中還可以玩到更多的獨特關卡沒有時間上的限制所以可以用悠閒一點的心情來玩但腦袋還是得要努力的激盪一下才能避開關卡中的敵人順利通關。

遊戲集合了多種趣味的元素例如有需要鑰匙才能開啟的鑽石寶箱、有能瞬移的通道還有會反向移動的設計等全都能為遊戲帶來更多有趣的體驗哦！喜歡動動腦的朋友可以一起來挑戰！

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▇ 軟體小檔案 ▇

 

遊戲畫面：

打開遊戲後點擊任一處即可進入關卡。彩色方塊就是玩家可控制的對象將其向右滑動收集「鑽石」即可過關。

 

有時需收集多顆鑽石不過收集順序的安排就很重要了一個不小心可是會被困住的哦！（如右圖）因為要碰到壁才會停下來所以走錯了路就會被困在無限迴圈中無法脫逃此時只能點擊右上角的按鈕重新開始。

 

在關卡中會陸續出現一些新的挑戰像是紅色的敵人如果讓彩色方塊碰到它就算挑戰失敗了。

 

出現帶「鎖的方塊」就需先收集到「鑰匙」才能解鎖。

 

除了正常關卡外在主頁下方可以點入「CHALLENGES」就能挑戰更多獨特的關卡。但部份需看廣告影片才能解鎖哦！

 

另外所使用的彩色方塊也有不同造型可以運用一樣在主頁下方點入「彩色方塊」即可觀看廣告解鎖其它三款方塊造型選用後可以讓遊戲更有趣哦！

 

最後更新：02-28, 2020 上午 10:49

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