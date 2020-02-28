四大社群網站頭像之「反差大挑戰」！～Dolly Parton Challenge

每個社群網站都會有個自我定位像 Facebook 就是屬於比較在分享生活層面的而 Instagram 則主要在表現個人特色，

如果你去觀察同一個人他在不同社群所使用的頭像以及所分享的照片就能發現他不同的面向。

之前美國歌手桃莉‧巴頓（Dolly Parton）就在她的 Instagram 上傳了一張四宮格圖分別標示著 Facebook、Instagram、Linkedin 以及 Tinder 這四個社群名稱並放置了四張不同特色的個人照片寫上「Get you a woman who can do it all 」在網路上帶起了一股模仿挑戰的風潮連威爾史密斯也加入囉！

如果你也想挑戰看看這裡有個「Dolly Parton Challenge」的產生器可以讓想挑戰的網友快速製作類似的四宮格圖只需分別選取四張不同的照片再將組圖下載到電腦中即可操作非常簡單！

前面已提過 Facebook 是屬於生活化的Instagram 多數被用來展現個性而在台灣比較少人使用的 Linkedin 與 Tinder 則分別用來表現工作上專業的形象與性感魅力。只要依社群網站的定位放入相符的照片即可差異越明確越好玩。有興趣的朋友也可以一起來挑戰看看分享照片時別忘了加上標籤 ‪#‎dollypartonchallenge‬ 讓其他的同好也可以一起欣賞哦！

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使用方法：

第1步 開啟網站後就可以看到一個四宮格分別點擊灰色區塊依社群平台的特性加入適合的照片。

 

第2步 最後按下「Download」即可將照片下載回來。

 

最後更新：02-28, 2020 上午 10:06

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