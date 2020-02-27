「Slide Puzzle Museum」玩拼圖遊戲賞藝術名畫（iPhone, Android）

欣賞藝術畫作大多得跑畫廊或是特別到美術館參觀不過現在只要在手機下載「Slide Puzzle Museum」就可以邊玩拼圖邊欣賞名畫！

其從巴黎的 14 個博物館中收集各種的藝術畫作每天都會更新一張新的圖片，

遊戲的拼圖玩法是採滑塊模式預設為 3×3 的遊戲盤玩家可自訂拼圖的難度最多可設定為 9×9切割的塊數越多難度就越高不過若覺得太過困難也可以在拼圖上加入編號來輔助判斷位置唷！

完成拼圖就能將該幅畫作收藏到圖庫中讓你的手機變身為名畫展覽館隨時隨地都能欣賞美麗的藝術作品。還可以將其儲存到手機相簿設置成桌布使用也能分享給同樣喜歡藝術名畫的朋友欣賞哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Slide Puzzle Museum

Slide Puzzle Museum 軟體語言： 日文, 英文

日文, 英文 開發人員： RedinC Co.,Ltd.

RedinC Co.,Ltd. 官方網站： https://re-dinc.co.jp/

https://re-dinc.co.jp/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後就能看到每天更新的畫作與所有的免費拼圖畫點擊「See More」可看更多。

點入畫作就能預覽圖片下方會標示畫家與畫作名稱。在上方可設定缺塊位置以及是否標示編號點擊右側的上下箭頭可調整切割塊數。難度越高完成時可獲得的「票券」越多唷！

按下「New Game」就可以開始拼圖。點擊拼圖可將指定圖塊滑動到空格處正確拼完就能獲得「票券」獎勵並可將該畫作收藏至圖庫中。

當你移了半天就是有幾塊拼圖很不順這時就能使用「票券」換取「位置交換」的機會分別點擊要交換的兩個圖塊就能完成動作。

點擊上方的「圖片」圖示即可進入圖庫點擊畫作就能欣賞圖片囉！點擊右下角的分享按鈕可將畫作儲存到相簿中也可透過其它方式分享給好友欣賞。