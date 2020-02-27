「Slide Puzzle Museum」玩拼圖遊戲賞藝術名畫（iPhone, Android）

欣賞藝術畫作大多得跑畫廊或是特別到美術館參觀不過現在只要在手機下載「Slide Puzzle Museum」就可以邊玩拼圖邊欣賞名畫！

其從巴黎的 14 個博物館中收集各種的藝術畫作每天都會更新一張新的圖片，

遊戲的拼圖玩法是採滑塊模式預設為 3×3 的遊戲盤玩家可自訂拼圖的難度最多可設定為 9×9切割的塊數越多難度就越高不過若覺得太過困難也可以在拼圖上加入編號來輔助判斷位置唷！

完成拼圖就能將該幅畫作收藏到圖庫中讓你的手機變身為名畫展覽館隨時隨地都能欣賞美麗的藝術作品。還可以將其儲存到手機相簿設置成桌布使用也能分享給同樣喜歡藝術名畫的朋友欣賞哦！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Slide Puzzle Museum
  • 軟體語言：日文, 英文
  • 開發人員：RedinC Co.,Ltd.
  • 官方網站：https://re-dinc.co.jp/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

開啟遊戲後就能看到每天更新的畫作與所有的免費拼圖畫點擊「See More」可看更多。

 

點入畫作就能預覽圖片下方會標示畫家與畫作名稱。在上方可設定缺塊位置以及是否標示編號點擊右側的上下箭頭可調整切割塊數。難度越高完成時可獲得的「票券」越多唷！

 

按下「New Game」就可以開始拼圖。點擊拼圖可將指定圖塊滑動到空格處正確拼完就能獲得「票券」獎勵並可將該畫作收藏至圖庫中。

 

當你移了半天就是有幾塊拼圖很不順這時就能使用「票券」換取「位置交換」的機會分別點擊要交換的兩個圖塊就能完成動作。

 

點擊上方的「圖片」圖示即可進入圖庫點擊畫作就能欣賞圖片囉！點擊右下角的分享按鈕可將畫作儲存到相簿中也可透過其它方式分享給好友欣賞。

 

最後更新：02-27, 2020 上午 11:58

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板