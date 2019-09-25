Video Combiner v1.1 影片合併工具

有時候我們會在網路上看到很多有趣的小影片或用手機拍了一些片段希望能將多個較短的影片合併成一個較長的影片或小特輯這時候該怎麼做呢？

如果你不想動用到太過複雜的影音剪輯或處理軟體，

可以試試看免費的 Video Combiner 小工具。

這是專門用來合併影音內容用的軟體可將多個不同格式、不同大小、不同解析度的影片合併成一個新影片支援多種格式的輸入與輸出做好的影片可以在任何的 Android 或 iPhone 手機與電腦中播放。可自訂影片格式與尺寸能維持原本的影片畫質並兼顧輸出品質與便利性是個相當好用的小工具。

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主要功能與軟體特色：

Combine Multiple Videos into One Video

Merge Videos with Different Resolutions / Display Aspect Ratio

Mixing Merge Multiple Video Formats

Keep Original Video Quality

Keep /Scale Display Aspect Ratio

Support all Video Formats from Android/Apple Devices

Batch Combine Videos

Portable Version Available

Bitrate Customization Allowed

Multi-threads Acceleration

Free and Clean, No Spyware & Adware

使用方法：

第1步 使用方法很簡單開啟 Video Combiner 軟體後直接把你要合併的全部影片檔都拉到視窗中。



第2步 接著可選擇要輸出的影片檔格式、畫面尺寸…等設定。



第3步 全部設定好之後再按下「立即合併視頻！」按鈕即可開始轉檔。