上百萬首「動漫音樂」大集合，還可收聽近 50 個動漫電台！（Android）

喜歡動漫的朋友們除了愛裡頭的角色、劇情外對於其中的歌曲、配樂應該也都各有喜好吧！這個「動漫音樂」App 就專門收集了數百萬首動漫、電影裡的歌曲，

要提供給動漫迷們一個可以輕鬆收聽動漫音樂的方法。

程式中除了有提供歌曲排行、最新音樂、精選頻道列表外也有將幾部知名動漫的歌曲特別分類出來像是鬼滅之刃、火影新世代、Angel Beats!、One Piece……等讓喜歡這些動漫的朋友可以更容易完整收集它的歌曲。若有其它特別想要尋找的單曲也能透過關鍵字搜尋的方式來快速搜尋喜歡的音樂還能建立屬於自己的播放清單唷！

內建的播放器可設定隨機播放、循環播放若有需要也可設定播放定時器在指定時間後自動停止播放以節省電力。而除了尋找單曲外程式還有提供廣播電台的收聽服務目前有近 50 個動漫電台可以選聽電台在播放時一樣也可以設置定時器關閉螢幕仍可持續播放哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 動漫音樂

動漫音樂 軟體語言： 英文

英文 開發人員： realm93

realm93 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「動漫音樂」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式在上方就能看到五種分類列表包含排行、最新、精選、動漫與最愛。

第2步 精選與動漫都是主題性的分類可再點入查看單曲列表。

第3步 點入單曲就可以開始播放在左右下角可設定播放模式。右上角則可設置播放定時器在指定分鐘數後自動停止播放。

第4步 有喜歡的歌曲可展開右側的選單鈕點擊「Add to playlist」再點擊右下角的「＋」即可新增播放清單。

第5步 自訂的播放清單可在「Favorite」中找到。

第6步 由右上角的「放大鏡」可輸入關鍵字後搜尋特定的歌曲。

第7步 點擊右上角的「收音機」即可開啟電台列表點擊即可收聽。收聽廣播一樣可以在右上角設置播放定時器哦！