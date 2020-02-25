「新成語接龍」五級難度、上千個關卡！喚起你的成語魂！（iPhone, Android）

「新成語接龍」是一款可以鍛練成語能力的填空遊戲，集合了常用的成語、俚語外，更特別選出教育部編纂入課綱的 2,600 個成語，整個遊戲中共可學習到 12,000 個成語唷！

遊戲依難度分為五級，不過玩家並無法跳級挑戰，只能乖乖的從初級的第一關開始，每個關卡皆由多句成語組成，利用待選字區的字來進行填空，越快完成關卡，在過關後的評價就會越高

而在遊戲關卡中會有「瓢蟲」隨機停在空格處，若能在指定的空格中填入正確的單字，就能獲得「甲蟲積分」，但若答錯就會扣除積分。

在玩家排行榜中除了「正確率」、「總星數」外，「甲蟲積分」也會被用來排名哦！

另外，每完成一關都可以累積「特殊關卡」的進度條，每 5 關可集滿一次，這個「特殊關卡」需回答 5 個成語填空題，採限時制且沒有提示可使用，而且出現的成語都是平常較少見的，難度可說是高上許多，但若能全數答對，就可以獲得額外的「甲蟲積分」

雖然它的玩法不是最創新的，但真的頗寓教於樂，每回過關都還能點擊成語查看釋義唷！喜歡成語接龍的朋友可以來挑戰看看

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 新成語接龍

新成語接龍 軟體語言： 繁體中文, 簡體中文

繁體中文, 簡體中文 開發人員： MrOwlgame Studio

MrOwlgame Studio 官方網站： https://www.mrowlgame.app/OWL/Crossword/

https://www.mrowlgame.app/OWL/Crossword/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.0.3 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.0.3 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

打開遊戲後，點擊「開始」就可以從「唾手可得」的初級挑戰囉！

最初會一次開放前 5 關，但答完 5 關後，每回只會解鎖 1 關點入就可以開始挑戰了！採計時制，越快完成最後的評分就越高可由下方待選字區選擇欲填入的單字，但當「瓢蟲」飛入時，就要先回答指定的空格，答對就能獲得「甲蟲積分」

正確回答所有的空格後，就過關囉！在過關畫面下方可見剛剛關卡中的成語，點擊就能查看釋義

另外，過關時可累積右側的「特殊關卡」進度條，集滿時就可以點入挑戰，每回有 5 個成語，需在限時內全數答對才能獲得獎勵

如果在關卡中有遇到困難時，可以點擊上方的「電燈泡」取得一字提示不過它會直接將答案填入，並不是真正的提示啊～～～