[免費] DVD to MP4 v3.1 藍光、DVD 影音轉檔工具

DVD to MP4 是個相當簡單易用的光碟轉檔工具可以幫我們將一般 DVD、Blue Ray 藍光光碟中的影音內容轉檔成一般電腦、手機可以播放的 MP4 等各式影片檔。

使用方法相當簡單選取光碟或資資料夾，

再按下「Start Ripping Now!」按鈕就可以開始轉檔。除了一般 MPEG4 格式外還可支援 H264 影音編碼並輸出成常見的 AVI, WMV, FLV, MOV… 等格式轉出來的就是一般的影片檔要播哪個片段就按哪個檔。

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  • 軟體名稱：DVD to MP4
  • 軟體版本：3.1.0.0
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：13.8 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/7/8/10
  • 官方網站：http://www.mp3toolkit.com
  • 軟體下載：按這裡

 

使用方法：

第1步  開啟 DVD to MP4 軟體將 DVD 放到光碟機中點選光碟機再按「Read DVD」。

 

 

第2步  先在「Output Path」設定好轉檔完成後的影片儲存位置按下「Start Ripping Now!」按鈕即可開始轉檔。

最後更新：02-27, 2020 下午 2:10

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訪客留言：

3 Replies to “[免費] DVD to MP4 v3.1 藍光、DVD 影音轉檔工具”

  1. 我現在用的是這一款軟體，EelPhone DVD轉換軟體，質量還不錯，https://www.eelphone.tw/dvd/convert-dvd-to-mp4.html

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  2. 這個軟件並不能轉換完整的DVD內容，它和Wonderfox free dvd ripper這類專業的DVD轉換器相比，真的是一個殘缺品，真是不懂為什麼還會有人在使用DVD to MP4這種功能不全，質量不好的軟件

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