[免費] DVD to MP4 v3.1 藍光、DVD 影音轉檔工具
DVD to MP4 是個相當簡單易用的光碟轉檔工具可以幫我們將一般 DVD、Blue Ray 藍光光碟中的影音內容轉檔成一般電腦、手機可以播放的 MP4 等各式影片檔。
使用方法相當簡單選取光碟或資資料夾，
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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：DVD to MP4
- 軟體版本：3.1.0.0
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：13.8 MB
- 系統支援：Windows XP/Vista/7/8/10
- 官方網站：http://www.mp3toolkit.com
- 軟體下載：按這裡
使用方法：
第1步 開啟 DVD to MP4 軟體將 DVD 放到光碟機中點選光碟機再按「Read DVD」。
第2步 先在「Output Path」設定好轉檔完成後的影片儲存位置按下「Start Ripping Now!」按鈕即可開始轉檔。
訪客留言：
3 Replies to “[免費] DVD to MP4 v3.1 藍光、DVD 影音轉檔工具”
我現在用的是這一款軟體，EelPhone DVD轉換軟體，質量還不錯，https://www.eelphone.tw/dvd/convert-dvd-to-mp4.html
這個軟件並不能轉換完整的DVD內容，它和Wonderfox free dvd ripper這類專業的DVD轉換器相比，真的是一個殘缺品，真是不懂為什麼還會有人在使用DVD to MP4這種功能不全，質量不好的軟件
現在不是免費了，免費版只能轉60秒
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