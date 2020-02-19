「Fun! 台股!」浮動看股小工具，隨時都能關注股巿行情（Android）

有在股票巿場裡打滾的朋友，想必都有自己觀看股巿行情的一套方法吧？在手機上的話，大多都是使用下單的 App 來看股，不過就必須一直停留在該 App 畫面無法跳出，如果要使用其它的手機功能，就不能隨時關注

想要兩全齊美、一心二用的話，可以搭配「Fun! 台股!」來使用，它是一款浮動小工具，可選入想查看的股票後，開啟浮動視窗就能隨時隨地的看股票，無論是在用 LINE 聊天、滑 Facbook 或刷 IG、看 YouTube 影片，都能即時掌握股價的變動。

程式還有提供彩色與黑白兩款不同配色的股票浮動視窗，可依使用喜好或需求來做選擇，浮動視窗無法變更大小，不過可以自由擺放位置，也可以鎖定放在某個地方避免不小心拖動資料來自臺灣證券交易所，最佳五檔，每 5 秒會自動更新，有需要的朋友可參考看看

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Fun! 台股!

Fun! 台股! 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Leo T

Leo T 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 6.0 以上版本

Android 6.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「funstock」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝

使用方法：

第1步 初次開啟程式，先點擊「OK」給予相關的權限

第2步 可看到開發者預先加入的一些股票，點擊下方的「增加股票」即可輸入股號或名稱來搜尋勾選想要加入的股票後，再按下「增加股票」

第3步 長按股票可拖曳移動調整順序在股票上向左滑動可選擇刪除或是查看更多資訊

第4步 點擊下方的「視窗（彩）」或「視窗（黑）」即可開啟浮動視窗

第5步 之後無論開啟任何的 App 或操作任何的畫面，浮動視窗都會一直在最上層，可隨時掌握股價的變化，拖曳視窗的四個角落可移動位置，「雙擊」任一個角落可鎖定位置，再次「雙擊」即可解鎖

第6步 當不需查看股票行情時，開啟主程式點擊「小視窗關」即可關閉浮動視窗