PrintMyFonts 顯示、列印電腦中的全部字型樣式

當你在電腦中安裝了很多很多字型檔之後，有時候可能很難去判斷哪些字型適合拿來用、跟其他字型的細部差異，如果在 Word 或繪圖軟體裡面一個一個選，大概要搞很久很久

這時候就需要 PrintMyFonts 這類小工具的協助，幫我們將指定字型用特定文字顯示或列印出來，讓我們貼在牆上或做成圖檔隨時挖出來比對、預覽。

PrintMyFonts 可預覽系統中已安裝的字型外，還能載入指定資料夾的字型檔，透過內建的「Font Style Filter…」篩選工具，讓我們輕鬆挑出你要的襯線、無襯線、線條厚薄、等寬字體…等在預覽字型時，也能自訂字體大小、間距文字顏色和背景色等屬性，還能自行輸入你要展示的文字或符號，讓我們能更清楚的觀察、比對不同字型間的差異

另外，我們也可以將字型預覽清單列印出來，或另外匯出成 BMP, JPG, PNG 等格式的圖檔或 HTML 網頁、Word、ODT、RTF…等格式的文件，方便日後快速查看、快速瀏覽