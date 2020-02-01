「Self Reminder」用說的！待辦事項錄音提醒工具（iPhone, iPad）

一般的待辦事項 App 都是以文字提醒居多但「Self Reminder」不一樣它要讓你開口＂用說的＂！任何需要提醒自己的事項都可以用錄音的方式快速錄下，

並可設定提醒時間在指定時間到時就會跳出通知。

你還能依事項的緊急程度設定不同的語音提醒內容包含一般、重要、緊急與私人四種類型當通知跳出時點入就能播放收聽待辨事項的錄音內容。程式的通知語音又有中文、英文與日文三種可依自己的需要或喜好來做選擇唷！

除了適合不擅長手機打字的朋友來使用外喜歡生活中多點變化的人也很適用比方說待辦事項若與小孩有關就可以請小孩來協助錄製內容；若與家裡的狗狗有關也可以讓狗狗汪個兩聲（咦？）；讓待辦事項不止是待辦事項而已也可以成為生活中有趣的元素有興趣的朋友可以來試看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Self Reminder

Self Reminder 軟體語言： 英文

英文 開發人員： CHI HAO CHIU

CHI HAO CHIU 官方網站： http://millva.com/

http://millva.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Self Reminder」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟程式會有操作教學。

第2步 看完教學後就可以正式使用。先點擊右側的「地球」選擇提示語言（中、英、日）接著在上方選擇事項的緊急程度它們的提醒用字會不同。

第3步 設定提醒時間後在錄音鍵上方就會顯示提醒日期時間與事項的緊急程度此時才可點擊「錄音鍵」開始錄下待辦內容。

第4步 點擊下方的「停止鍵」即可停止錄音再點擊「V」將錄音保存下來即完成設置。

第5步 當指定的時間到時就會跳出訊息並播放語音通知點開訊息即可播放待辦事項的錄音內容。