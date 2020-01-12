The Offline Writing App 強迫離線才可寫作，助你遠離網路上的各種干擾！

你們是否也有遇過這樣的狀況？雖然有時候知道自己應該專心打報告、寫文章但電腦一打開、網路一連線就會先開始看一下 FB、刷一下 IG，

再瀏覽一下 PTT接著又點開了朋友傳來的訊息……等結果一個小時過去了半個字都還沒寫出來。（攤手）

為了改善這樣的狀況有國外網友就製作「The Offline Writing App」離線寫作應用程式它是一個必須離線才能使用的網站在連線狀態下開啟只能看到提示文字「Disable distractions and focus on writing.」（禁止分心專注寫作）將網路斷線後網頁就會自動切換為可輸入文字的狀態此時就能開始在網頁中寫作。

這樣的作法就能讓使用者避免被網路上的各種資訊所干擾不過一旦網路恢復連線網頁就會再次上鎖無法再輸入任何文字但可以點擊複製按鈕將剛剛所寫下的文字內容全部複製出來或是也可於下回離線後再繼續寫下去。對於自制力較弱的朋友來說這樣的方式可以讓你更集中注意力在寫作上哦！感覺蠻新鮮的有興趣的朋友可以嘗試看看。

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網站畫面：

開啟網站什麼事也不能做不過下方的小字有說明關閉網路連線方能開始。

 

當網路離線後畫面就會自動切換成可輸入狀態除了英文輸入中文也沒問題。

 

而當網路重新連上線後網站就會再次被鎖上不過剛剛所寫的內容可點擊「Copy to Clipboard」複製出來使用如果還沒完成也可待下回離線時再繼續寫作。點擊「Start over」則可清除內容重新開始。如果寫的是英文在網路連線時就會顯示剛剛寫下了多少的字數但若寫中文這個字數計算就會變成＂行數＂。

 

最後更新：01-12, 2020 下午 5:16

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