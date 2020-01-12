「Doodle Bowling」擁有多種奇幻場景的保齡球遊戲（iPhone, Android）

不知道大家是否有實際去保齡球館打球的經驗雖然保齡球有夠重姿勢不好還會傷指甲，

用力過猛手會超級痠但不得不說看著球瓶被打倒、配上清脆的匡啷聲整個就是療癒跟爽快！如果沒時間、沒機會跑保齡球館在手機上玩遊戲過過癮也是挺不錯的哦！

「Doodle Bowling」就是一款保齡球遊戲不過特別的是它擁有多種奇幻的場景讓玩家在各種不同的球道上享受擊倒球瓶的快感！除了最初的紙張塗鴉風格外透過在遊戲中所收集的星數還可用來解鎖更多不同風格的球道包含霓虹燈、復古多邊形圖案、立體像素、洞窟與糖果……等令人瘋狂的場景。

保齡球的操控算是蠻直覺的拿起球往前滑動就能丟出力道越大、球速就越快在球滾動的途中可左右滑動調整球的方向打出完美的曲球！完整打完一局基本上就能獲得 10 顆星若其中有擊出全倒就能額外再拿到 1 顆星也就是若每格都擊出全倒最多一口氣可獲得 22 顆星！雖然很困難但不無可能至少比打真實的保齡球機會高一些喜歡保齡球的朋友可以一起來挑戰看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Doodle Bowling

Doodle Bowling 軟體語言： 繁體中文,英文

繁體中文,英文 開發人員： GameResort LLC

GameResort LLC 官方網站： http://www.gameresort.com/

http://www.gameresort.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊中間的按鈕即可開啟新的一局在塗鴉風格場景中使用的保齡球也是用蠟筆塗畫出來的按著球即可將其拿起。

接著向前滑動即可將球投出滾動期間可左右滑動調整球的方向。

因為場景是紙糊的所以球丟的太用力破掉也是很自然的事！（咦？）連提示文字也會跟隨場景而使用不同的材質哦！

全局打完時可獲得 10 顆星。其中有擊出全倒時可立即額外獲得 1 顆星。

當星數足夠時可在首頁下方點入「畫筆」即可解鎖新的場景主題。

不同的場景可帶來更多視覺上的樂趣唷！