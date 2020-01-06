Pic.Hance 圖像解析度增強工具，可將小圖 4 倍放大！

人生難免都會遇到手邊只有小尺寸的圖片卻需要放大使用的狀況（真的！如果不相信那只是你幸運還沒遇到而已！XD），

想要使用「Pic.Hance」需利用 Google 或 Twitter 帳號進行登入之後只要將欲放大的圖片丟入等待數秒後就能獲得一張放大 4 倍的圖片。網站只接受小於 1.5MB、1200×1200 以下的 jpg, jpeg, png 圖檔在選擇圖片時需注意一下囉！

至於處理過後的效果嘛～邊緣的鋸齒狀問題比起用小圖直接放大來說有好一點畫面的平滑度也較高不過整體的處理能力還是差「AI Img Enlarger」一截哦！不確定使用不同類型的圖片處理結果會不會有所差異但還是建議對此類工具有需求的朋友不妨將兩個網站都收藏起來也許之後「Pic.Hance」會更加進步也不一定需要時可兩者都嘗試看看唷！

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使用方法：

第1步 開啟網站後在首頁開發者有放置 4 張範例圖可以參考效果。點入「GET STARTED」。

第2步 點擊「LOG IN」再選擇要用 Google 或 Twitter 帳號登入。

第3步 接著點擊「Choose Image」選擇欲放大的圖片。這邊需注意圖檔的限制哦！

第4步 當圖檔出現後就可以點擊下方的「ENGANCE IMAGE」。

第5步 看到下方畫面時就會跳出存檔視窗讓你將放大的圖檔儲存到電腦中。

最後就讓我們來做個殘酷的比較吧！以下是直接將原圖用看圖軟體放大 4 倍與 Pic.Hance 及 AI Img Enlarger 的比較。

那個……我只能說沒有比較就沒有傷害啊～～～