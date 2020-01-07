ApowerMirror 在電腦操控手機，用大螢幕玩手遊

很多人喜歡在手機上玩遊戲、看影片…不過手機不像電腦有那麼大的螢幕可以看而且低頭看久了脖子也會酸，

這時候如果可以把手機搬到電腦上來操作就方便、輕鬆多了。

在電腦上玩手機遊戲的方法有很多種跟其他類似軟體不一樣的是ApowerMirror 並不是電腦上的手機模擬器而是將手機畫面投射、顯示在電腦螢幕上並透過更方便輸入的鍵盤滑鼠來操控你的手機。我們只要同時在電腦與手機中安裝 ApowerMirror 軟體便可讓電腦同步顯示並操控手機中的 APP沒有模擬器不相容、不支援的問題不會被限制執行也能搭配其他電腦軟體來操作是個相對方便且輕鬆的方法。

ApowerMirror 可支援 Android 與 iOS 等系統並能在 Windows 與 Mac 電腦中顯示與操控手機畫面。除此之外還提供更方便的快速鍵手機抓圖、螢幕錄影、電子白板、資料同步…等功能如果想在電腦大螢幕玩手機的話可以先下載免費版的 ApowerMirror 來試試看。

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▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：ApowerMirror
  • 軟體版本：1.0.8.6
  • 軟體語言：繁體中文呢、英文、日文、簡體中文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體（另外完整功能的付費版本）
  • 檔案大小：1.52 MB
  • 系統支援：Windows, macOS, iOS, Android
  • 官方網站：ApowerMirror
  • 軟體下載：Download 下載

 

ApowerMirror 免費版的功能差異：

ApowerMirror 免費版的功能差異

 

ApowerMirror 使用方法：

第1步  先在電腦中安裝好 ApowerMirror 軟體並啟動後然後在你的 Android 或 iPhone 手機中開啟 ApowerMirror 程式並點選「投射」即可將手機畫面投放到電腦螢幕中。

在你的 Android 或 iPhone 手機中開啟 ApowerMirror 程式並點選「投射」

 


第2步  接著我們可以在電腦的 ApowerMirror 軟體中用滑鼠操控手機、用鍵盤打字…。

在電腦中用滑鼠操控手機、用鍵盤打字

 


第3步  手機畫面一樣可以90度、180度、270度旋轉方便玩遊戲或看影片。

手機畫面可以90度、180度、270度旋轉

最後更新：01-07, 2020 上午 8:56

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