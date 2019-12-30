「NOX」立體袖珍屋風格密室逃脫遊戲（iPhone, Android）

「NOX」是一款多重場景的密室逃脫遊戲玩家在遊戲中扮演的是一個失憶的角色從一片黑暗中醒來，

完全想不起來自己為什麼會在這個地方不過遊戲會在適當的時機給予指示引導玩家在遊戲場景中進行解謎。

整個遊戲採迷你袖珍屋的立體設計風格在每個場景中都可以透過轉向鍵轉換場景的角度每個空間都有豐富的擺設而各種的線索就隱藏在其中玩家透過四處點擊搜尋就能找到需收集的物品並找到各個謎題的解答。

雖然整體來說遊戲的謎題難度算蠻高的但開發者非常佛心的提供了免費的提示連廣告影片都不用看就能獲得不過遊戲還是得連網才能玩在某些切換場景的時刻還是會需播放廣告才能繼續進行哦！

由於遊戲的場景很多而且一個空間可以往外發展的路線可能還有兩條以上如果要全靠玩家的記憶這款遊戲大概會很難玩下去所以開發者在遊戲裡也設計了平面地圖在遊戲中期還可直接從地圖快速移動到特定的房間讓遊戲玩起來輕鬆不少。喜歡解謎遊戲的朋友非常推薦可以來玩一下唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： NOX

NOX 軟體語言： 德語 英語

德語 英語 開發人員： Everbyte

Everbyte 官方網站： https://everbytestudio.com/

https://everbytestudio.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲的起始畫面也非常有趣點擊左右箭頭可以查看其它的功能同樣會融入在某個房間場景之中。點擊「Play」再點擊電視螢幕上的「NEW GAME」即可開始遊戲。

解謎遊戲就從一片漆黑中展開。

原來玩家被關在一間地牢裡！該怎麼辦呢？跟著指示將可以學會轉動空間角度、探索與使用道具的方法。

當進行到某個程度時右上角會開始出現「地圖」點擊就能知道自己身在何處也能掌握所有的場景空間位置。之後還能從「地圖」快速移動玩起來更輕鬆。

部份的謎題真的蠻有難度的如果遇到困難的時候可以點擊右下角的「公事包」再點擊右上角的「？」就可以直接免費取得提示囉！