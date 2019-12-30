「VoiceIn」在任何網站用＂說＂的就能打字超方便！（Google Chrome 擴充套件）

不擅長打字的朋友在手機上可以選用語音輸入直接開口說就能輕鬆的輸入文字。若想在電腦上也使用語音輸入首先電腦必須連接麥克風，

耳機麥克風也是可以的筆電的話基本上就有內建接著電腦如已是 Win10 那麼它本身就有提供語音辨識的功能不過辨識的精準度上需要再花時間訓練覺得心有點累但若需要的話還是可以花點時間教教它啦！

若你需要語音輸入的地方比較多在瀏覽器上就建議可以安裝「VoiceIn」這個 Google Chrome 擴充套件只要是網站上任何可以輸入文字的地方它幾乎都能支援語音輸入而且不需要花時間訓練精準度就相當高就算在說話時辨識有誤的文字在實際輸入後就會自動更正使用的體驗上蠻不錯的哦！

其支援繁體中文、英文、日文、韓文……等多國語言中英文可混用但若切換其它語言例如從中文切換日文則需重開分頁才能生效。另外在一些特定的網站像是在 Facebook、Twitter 發文前都會需要先按個「空白鍵」然後才能正常使用語音輸入這一點需特別注意。對語音輸入有需求的朋友可以試用看看唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： VoiceIn

VoiceIn 軟體版本： 1.0.20

1.0.20 軟體語言： 英文、法文、西班文……等 40 種語言

英文、法文、西班文……等 40 種語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 396KiB

396KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟下載網頁點擊「加到 Chrome」將程式安裝完成。

第2步 接著點擊網址列右側的「麥克風」圖標初次使用時會自動開啟設定頁面需點擊「Allow microphone access」給予程式麥克風的使用權限。

第3步 之後需在網站中輸入文字時就可以點擊「麥克風」圖標變成紅色時代表執行中此時網頁右上角會出現「Settings」的功能可以點入修改語言。若有更動語言記得要重開網頁才會生效。

第4步 接著在需要輸入文字的地方用滑鼠點一下就可以開始對著麥克風說話此時可在畫面上看到灰色區塊顯示程式聽到的文字內容每句話說完約 2 秒就會輸入到網站中。在灰色區塊看到文字有誤實際輸入時大多都會自動更正為正確的用字。

第5步 在一些特定的網站中使用語音輸入時需先使用「空白鍵」輸入一個空格例如 Facebook、Twitter才可正常輸入文字。