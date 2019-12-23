用法很有衝突性的「NEONY」霓虹燈圖文編輯器，高質感配圖、長輩圖皆適用（Android）

「NEONY」是一款以霓虹文字為主要特色的圖文編輯器可以在照片中加入文字所有加入的文字都會呈現霓虹燈的效果，

非常有趣而且搶眼。雖然內建特殊字體的部份只提供韓文、英文但輸入繁體中文也是支援顯示的只是沒有漂亮的字體可以用而已。

加入文字後可針對霓虹的色彩、外部/內部的發光程度、陰影……等做不同的變化文字的大小、角度、行距、字距也能依需求來做調整。除了可以選用自己的照片來做為背景外程式也有內建 18 種主題的背景圖包含聖誕節、風景、森林、山河、海洋、夜晚、冬天、特色牆、木質……等在網路上發文時需要任何主題的配圖幾乎都可以在這裡找到。

另外程式中還有提供可愛的霓虹貼紙適當的運用可以讓整個畫面看起來更有質感唷！它的用途其實很廣除了個人在社群發文時可以製作配圖外也可以用來製作海報、迷因、社群封面甚至也可以製作長輩圖哦！有興趣的朋友可以下載來試試看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： NEONY

NEONY 軟體語言： 英文

英文 開發人員： PATER NOSTER

PATER NOSTER 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「NEONY」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟程式需先給予所需的權限接著即可正式進入主畫面。在下方可選用程式內建的主題圖庫、從相簿選取照片或使用純色的背景。

第2步 內建的圖庫分為多種不同的主題點入即可瀏覽選用。

第3步 無論選用圖庫或自己的照片都可以選擇需要的圖片比例並剪輯要取用的範圍。

第4步 接著就可以點擊照片上的文字輸入需要的內容。輸入完畢點擊右上角的「Done」。

第5步 可拖曳移動文字擺放在適當的位置。若有輸入英文或韓文字可在下方的「Font」套用特殊的字體。

第6步 字體的部份皆需要連線點擊「Download」下載完成後再次點擊即可套用。

第7步 「Text Shape」可調整文字對齊方式、字體大小、角度、行距與字距。「Neon Effect」則可以編輯霓虹效果包含變換顏色、外部/內部發光程度、陰影。

第8步 最後還可以在「Sticker」加入一些可愛的貼紙。選用後同樣可調整其霓虹效果。不過大多的貼紙都需要付費購買的但可觀看廣告後免費試用。

第9步 完成後點擊右上角的「Save」即可儲存到相簿中並可進一步分享。