免費贈送！Acethinker Video Master 超快速影音編輯轉檔、螢幕錄影軟體

又到了聖誕節軟體大放送的時節首先出場的是之前還沒介紹過的 Acethinker Video Master 有點強又簡單好用的影音編輯工具。

Acethinker Video Master 提供了包含超快速影片轉檔、簡單的影音內容裁切編輯、MV製作、影片播放… 與螢幕錄影等功能可將絕大多數常見的影片轉換成其他格式，

也可套用不同主題與配樂快速匯出、製作成有趣的小短片。

比較特別的是 Acethinker Video Master 還提供了一個多影片拼貼在同一個畫面的「螢幕分割」工具可讓我們把不同的影片內容用不同的版面配置拼貼在同一個視窗中同時播放不但可以加入多種不同的濾鏡與視覺特效還能加入喜歡的歌曲當背景音樂用起來簡單、看起來專業。

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如果你偶爾會有些影片轉檔、裁切或簡單的編輯、套用特效等需求或想做些螢幕錄影錄音等工作可以趁聖誕節的限時免費活動下載、註冊一下需要的時候就有得用囉。

軟體操作界面：