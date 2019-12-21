用「聖誕 問候卡」加入照片、手繪圖案製作一張與眾不同的賀卡（Android）

過年過節免不了都要跟親朋好友、合作夥伴、客戶、廠商……你來我往的互相祝賀一番只傳張 LINE 貼圖是否覺得單薄了點？平平是傳圖片用「聖誕 問候卡」加入多點文字、精心排版的內容，

製作一張與眾不同的賀卡就是讓你的印象分數比別人高幾分！

「聖誕 問候卡」中提供 18 張可愛的聖誕賀卡有可愛童趣、典雅設計、時尚簡約……等多種不同的風格如果想再特別一些也可以使用自己所拍攝的照片來做為賀卡背景再手動輸入祝賀的文字真的想不出該寫些什麼也沒關係程式中有提供一些罐頭文字可以參考當然還是建議不要照抄要加點自己的內容才不會被看破手腳唷！

若想要簡單一些的話你可以選擇一個單色的背景再加上聖誕相框或也可以使用各種聖誕節氛圍的貼圖自行設計賀卡的造型裝飾那就絕對是世上獨一無二的賀卡相信收到的朋友都能感受到你滿滿的心意哦！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 聖誕 問候卡

聖誕 問候卡 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Snowy

Snowy 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上版本

Android 4.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「聖誕 問候卡」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後可在首頁中選擇想要使用的賀卡圖片或是在下方選擇拍照、相簿中選取照片或是使用單色背景。

第2步 選擇賀卡圖片的話可點擊下方的「Text」加入文字雙擊文字框可輸入內容。

第3步 文字框的四個角落可以旋轉角度、縮放大小、水平翻轉以及刪除。點選文字框可在下方編輯文字樣式包含顏色、字體、對齊方式、加入陰影、漸層……等效果

第4步 如果想不出文字要寫些什麼點開「Wording」就有一些罐頭文字可以參考。點擊左上角的「地球」還有其它語言可以使用唷！

第5步 如果覺得版面有些空在「Sticker」裡有許多應景的貼圖可以使用貼圖一樣可以調整大小、旋轉角度及水平翻轉。

第6步 如果覺得這樣還不夠獨特點擊「Photo」就能加入自己的照片哦！完成後就可以點擊右上角進行分享或是將賀卡圖片儲存到相簿中。

第7步 一開始若選擇使用自己的照片當做背景或是使用單色背景下方的功能都會多一個「Frame」可加入相框以及「Draw」手繪功能可以更自由發揮創意製作心意滿滿的賀卡。